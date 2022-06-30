Как правильно чистить ершик для санузла

Как очистить ершик для унитаза / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Самый простой способ навести порядок в санузле – выбросить старый ершик и купить новый. Но часто бывает достаточно просто привести в порядок ершик , чтобы он не выглядел пожелтевшим и грязным. А с бактериями и микробами отлично справляются дезинфицирующие средства.

Как часто нужно менять ершик для санузла? Если его не чистить, то специалисты рекомендуют менять его каждый месяц. Но если вы не поленитесь заняться обработкой ершика, то покупать новый можете, когда старый вам надоест, сломается или же просто сотрется – т.е. примерно через год.

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Как очистить ершик для унитаза: лайфхаки

Уксус + сода . Возьмите подходящую по размеру ненужную емкость, например, пластиковую баклажку. Налейте в нее моющее средство, добавьте 2 ст. ложки соли, 0,5 стакана соды, 0,3 стакана уксуса и залейте горячей водой. В это состав опустите ершик примерно на один час.

Сода с уксусом очистят все / Фото: pinterest

. Возьмите подходящую по размеру ненужную емкость, например, пластиковую баклажку. Налейте в нее моющее средство, добавьте 2 ст. ложки соли, 0,5 стакана соды, 0,3 стакана уксуса и залейте горячей водой. В это состав опустите ершик примерно на один час. Отбеливатель . В держатель для ершика залейте отбеливатель или сильнодействующее чистящее средство. Поместите в него ершик не менее, чем на 30 минут. Так вы легко очистите ершик и заодно продезинфицируете держатель. Повторяйте процедуру каждую неделю.

Ершик можно чистить вместе с держателем / Фото: pinterest

. В держатель для ершика залейте отбеливатель или сильнодействующее чистящее средство. Поместите в него ершик не менее, чем на 30 минут. Так вы легко очистите ершик и заодно продезинфицируете держатель. Повторяйте процедуру каждую неделю. Чистящее средство . Можно отмыть ершик, совместив процесс с мытьем унитаза. Поместите ершик в сам унитаз, залейте чистящее средство и оставьте на 30-60 минут. Затем просто нажмите кнопку смыва.

Мойте ершик вместе с унитазом / Фото: unsplash

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