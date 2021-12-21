Как прочистить раковину, если она забилась

Кипяток, соль, уксус, сода: узнайте, чем еще можно самостоятельно удалить пробку в мойке

Как прочистить раковину / Фото: Коллаж: Сегодня

Вода в мойке стала уходить плохо и долго, а еще появился неприятный запах? Значит, в раковине образовалась пробка из жира или мусора, и ее нужно прочистить. Помимо очевидных загрязнений на кухне, периодически возникают скрытые проблемы, которые также приходится решать.

Как и чем прочистить раковину самостоятельно, если она забилась? Читайте наши лайфхаки, и, возможно, вам не придется вызывать сантехника.

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Как почистить забившуюся мойку: лайфхаки

Лайфхак 1. Кипяток

Как прочистить раковину / Фото: pinterest

Популярный способ – залить мойку кипящей водой. Сразу оговоримся, что злоупотреблять этим методом не стоит. Горячая вода отлично растворяет жир , который оседает на трубах и становится причиной засорения. Но частое использование кипятка может смягчить и даже слегка подплавить пластиковую трубу и резиновые соединения.

Лайфхак 2. Вантуз

Как прочистить раковину / Фото: pinterest

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Тут потребуется приложить физическую силу . Плотно заткните в мойке все отверстия перелива, если они есть, чтобы перекрыть ход воздуху и обеспечить гидравлический столб. Затем прижмите вантуз к сливному отверстию и резко потяните вверх. Повторите несколько раз, чтобы нарушить и разбить пробку на мелкие части. После этого пустите поток горячей воды.

Лайфхак 3. Содовый раствор

Как прочистить раковину / Фото: pinterest

Чтобы прочистить раковину, возьмите полстакана соли и стакан соды , залейте стаканом теплой воды и залейте смесь в слив. Через 10-15 минут воспользуйтесь вантузом, как было описано выше в пункте 2.

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Лайфхак 4. И снова сода

Как прочистить раковину / Фото: pinterest

На этот раз – в сочетании с уксусом. Всыпьте в слив полстакана пищевой соды, а следом влейте полстакана 9%-го уксуса . Оставьте на два часа и промойте трубу теплой водой.

Лайфхак 5. Разобрать сифон

Как прочистить раковину / Фото: pinterest

Если вышеперечисленные методы не сработали, и вода не проходит, видимо, стоит перейти к более радикальному. На всякий случай подставьте под мойку миску. Одной рукой открутите гайку под мойкой, которая держит сифон, и аккуратно снимите его, а другой отсоедините сливной шланг. Отодвиньте сифон и сливной шланг в сторону. В мойке отверткой открутите винт в сливной решетке. Затем открутите верхнюю гайку на оставшемся патрубке и достаньте из раковины вместе с решеткой слива. Промойте все детали и соберите сифон в обратном порядке.

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