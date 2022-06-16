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Как использовать разрыхлитель, чтобы отчистить кухню

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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16 июня, 13:14
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Разрыхлитель для теста отлично справляется с жиром.
Как разрыхлителем отчистить кухню
Как разрыхлителем отчистить кухню / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

В процессе уборки дома для многих хозяек камнем преткновения становится кухня . По сравнению с комнатами она требует дополнительного времени и сил.

Ведь мало просто смахнуть пыль, важно еще и вывести все въедливые жирные пятна . А их в процессе готовки накапливается немало, причем не только на варочной поверхности, но и на мойке, решетках, шкафчиках, столах и стенах.

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Решение очень простое! Для избавления от грязи и жира можно использовать разрыхлитель для теста в сочетании с кислотой. За счет химической реакции это средство буквально выедает жир и оставляет чистыми кухонные поверхности.

Как чистить кухню разрыхлителем

Нанесите средство на плиту и рабочие плоскости / Фото: depositphotos
Нанесите средство на плиту и рабочие плоскости / Фото: depositphotos / Фото: Depositphotos

Разрыхлитель теста наносят на пятна жира, а сверху добавляют несколько капель уксуса. В процессе бурной химической реакции все загрязнения быстро растворяются. Их остается лишь несколько раз дочиста протереть влажной салфеткой или губкой.

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Как избавиться от грязи с помощью соды

Как альтернатива разрыхлителю часто используется сода. При добавлении в муку вместе с кислотой она легко поднимает тесто. Для очищения от грязи плиты, микроволновки, духовки и панелей на жирные места наносят смесь соды и лимонной кислоты или уксуса . Оставляют на полчаса, а затем протирают поверхности тряпкой.

Ранее мы давали советы, как легко удалить грязь с решеток на кухне.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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