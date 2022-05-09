Как правильно использовать кухонные губки и почему они разного цвета

Почему кухонные губки разного цвета и как ими мыть посуду / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com
Мы так привыкли ко многим вещам в быту, что даже не задаемся вопросом, почему они выглядят определенным образом.
К примеру, самые обычные кухонные губки , которыми хозяйки моют посуду, имеют разный цвет. Многие думают, что это для красоты или же простой маркетинговый ход, поскольку их яркость привлекает внимание.
Кроме того, возможность различать губки по цветам удобна, чтобы использовать их для разных целей : к примеру, мытья посуды после сырого мяса и рыбы, жирных кастрюль или овощей и корнеплодов.
Но оказывается, у градации в цветах есть еще одна важная функция. Так можно различать мочалки, которые имеют разную жесткость .
Посудная губка состоит из двух частей – толстой и тонкой . Мягкий поролон хорошо мылится и создает пену, которая лучше обволакивает посуду во время мытья. А жесткий слой скотч-брайтон помогает справиться с более сильными загрязнениями.
Как различить губки по цветам
- Зеленый скотч-брайтон – самый жесткий. С его помощью можно очистить с посуды пригоревшую или засохшую еду, застывший жир. Но стоит быть осторожнее, потому что есть риск повредить эмаль.
- Коричневый или красный цвет – менее жесткий, но имеет абразивный материал, который легко удалит не очень сильные загрязнения.
- Желтый цвет – эта губка наиболее деликатная и нежная. Нею можно мыть стеклянную, хрустальную, фарфоровую посуду со слабым загрязнением.
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