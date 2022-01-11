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Как помыть мультиварку внутри и снаружи: советы и лайфхаки

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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11 января, 16:25
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Как и обычная кастрюля, этот кухонный гаджет требует обязательного ухода, мытья и чистки.
Как отмыть мультиварку просто и быстро в домашних условиях: советы хозяйкам
Как отмыть мультиварку просто и быстро в домашних условиях: советы хозяйкам / Фото: Коллаж: Сегодня

После приготовления еды внутри мультиварки накапливается грязь, жир, частицы продуктов. Но поскольку это электрический прибор, мыть его, как обычную посуду, в мойке не получится. Чистка мультиварки имеет свои нюансы .

Как отмыть мультиварку: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Как помыть чашу

Как помыть мультиварку
Как помыть мультиварку

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Чашу нужно достать из мультиварки, промыть ее, как обычную посуду, под струей воды с помощью губки без абразивной поверхности и средства для мытья посуды . Также помойте паровой клапан.

  • Лайфхак 2. Как мыть крышку мультиварки

Как помыть мультиварку
Как помыть мультиварку

Крышка отсоединяется и также хорошенько моется в воде. Но если конструкция мультиварки не предусматривает съемную крышку, то сам корпус нужно завернуть в пакет , а крышку аккуратно помыть под струей воды, поднеся технику к раковине.

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  • Лайфхак 3. Как мыть мультиварку внутри

Как помыть мультиварку
Как помыть мультиварку / Фото: Pinterest

Внутренняя поверхность мультиварки отмывается губкой с содой , а также нею протирается нагревательный элемент.

  • Лайфхак 4. Как почистить мультиварку снаружи

Как помыть мультиварку
Как помыть мультиварку

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Корпус мультиварки снаружи удобно протирать влажной салфеткой, желательно из микрофибры , но не мокрой.

  • Лайфхак 5. Как быстро помыть мультиварку

Как помыть мультиварку
Как помыть мультиварку

Если мультиварка не сильно грязная, ее можно быстро привести в порядок. Для этого налейте в чашу немного воды, добавьте половинку лимона и включите режим "на пару" на 15 минут . Затем протрите чашу, саму мультиварку и крышку изнутри.

Ранее мы рассказывали, как отмыть пригоревшую кастрюлю в домашних условиях.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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