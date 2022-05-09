Як правильно використовувати кухонні губки і чому вони різного кольору

Чому кухонні губки різного кольору та як ними мити посуд / Фото: Колаж: Сьогодні,
Ми так звикли до багатьох речей у побуті, що навіть не замислюємося, чому вони виглядають певним чином.
Наприклад, звичайні кухонні губки , якими господарки миють посуд, мають різний колір. Багато хто думає, що це для краси або ж простий маркетинговий хід, оскільки їхня яскравість привертає увагу.
Крім того, можливість розрізняти губки за кольорами зручна, щоб використовувати їх для різних цілей : наприклад, миття посуду після сирого м'яса та риби, жирних каструль або овочів та коренеплодів.
Але виявляється, градація в кольорах має іще одну важливу функцію. Так можна розрізняти мочалки, які мають різну жорсткість .
Посудна губка складається з двох частин – товстої та тонкої . М'який поролон добре милиться і створює піну, яка краще обволікає посуд під час миття. А жорсткий шар скотч-брайтон допомагає впоратися з сильнішими забрудненнями.
Як розрізнити губки за кольорами
- Зелений скотч-брайтон – найжорсткіший. З його допомогою можна очистити з посуду їжу, що пригоріла або засохла, застиглий жир. Але варто бути обережнішим, бо є ризик пошкодити емаль.
- Коричневий чи червоний колір – менш жорсткий, але має абразивний матеріал, який легко видалить не дуже сильні забруднення.
- Жовтий колір – ця губка найбільш делікатна і ніжна. Нею можна мити скляний, кришталевий, фарфоровий посуд зі слабким забрудненням.
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