Як правильно використовувати кухонні губки і чому вони різного кольору

Чому кухонні губки різного кольору та як ними мити посуд / Фото: Колаж: Сьогодні,

Ми так звикли до багатьох речей у побуті, що навіть не замислюємося, чому вони виглядають певним чином.

Наприклад, звичайні кухонні губки , якими господарки миють посуд, мають різний колір. Багато хто думає, що це для краси або ж простий маркетинговий хід, оскільки їхня яскравість привертає увагу.

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У кожного кольору мочалки своє призначення / Фото: freepik.com

Крім того, можливість розрізняти губки за кольорами зручна, щоб використовувати їх для різних цілей : наприклад, миття посуду після сирого м'яса та риби, жирних каструль або овочів та коренеплодів.

Але виявляється, градація в кольорах має іще одну важливу функцію. Так можна розрізняти мочалки, які мають різну жорсткість .

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Посудна губка складається з двох частин – товстої та тонкої . М'який поролон добре милиться і створює піну, яка краще обволікає посуд під час миття. А жорсткий шар скотч-брайтон допомагає впоратися з сильнішими забрудненнями.

Як розрізнити губки за кольорами

Зелена губка – найжорсткіша / Фото: freepik.com

Зелений скотч-брайтон – найжорсткіший. З його допомогою можна очистити з посуду їжу, що пригоріла або засохла, застиглий жир. Але варто бути обережнішим, бо є ризик пошкодити емаль.

– найжорсткіший. З його допомогою можна очистити з посуду їжу, що пригоріла або засохла, застиглий жир. Але варто бути обережнішим, бо є ризик пошкодити емаль. Коричневий чи червоний колір – менш жорсткий, але має абразивний матеріал, який легко видалить не дуже сильні забруднення.

– менш жорсткий, але має абразивний матеріал, який легко видалить не дуже сильні забруднення. Жовтий колір – ця губка найбільш делікатна і ніжна. Нею можна мити скляний, кришталевий, фарфоровий посуд зі слабким забрудненням.

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