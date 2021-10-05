Как правильно очистить теплицу осенью: важные этапы

Как готовить теплицу к зиме / Фото: Коллаж: Сегодня

Собрали урожай, отправили его на переработку и хранение, теперь настало время позаботиться и о теплице. Важно правильно ее почистить, помыть, укрепить, подготовить к зиме и будущему сезону. А затем можно ждать весны и высаживать в теплицу новую рассаду.

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Как ухаживать за теплицей осенью: лайфхаки

Лайфхак 1. Продезинфицировать ботву

Как очистить теплицу / Фото: pinterest

После того, как в теплице собран урожай, нужно убрать ботву. Но прежде ее следует обработать фунгицидными препаратами, чтобы ликвидировать все болезни и грибковые инфекции, которые наблюдались у растений в течение прошлого сезона. Так вы сможете избежать попадания зараженной патогенной микрофлоры не только в теплице, но и по всему участку. Сделайте раствор согласно инструкции и обработайте растения, почву и мульчу. Затем закройте теплицу и оставьте на сутки, чтобы фунгицидный препарат эффективно поработал.

Лайфхак 2. Убрать мусор

Как очистить теплицу / Фото: pinterest

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После дезинфекции можно смело выносить из теплицы весь мусор, ботву, корешки, сорняки, мульчу. Можно отнести все на компостную кучу. Но если вы желаете насовсем избавиться от патогенных микроорганизмов, бактерий, вредителей и личинок, которые накопились за сезон, желательно весь мусор сжечь. Также из теплицы удаляются все шпагаты, веревки, опоры и другие средства подвязки.

Лайфхак 3. Очистить теплицу

Как очистить теплицу / Фото: pinterest

Теплицу следует помыть снаружи и внутри. Внешнюю сторону достаточно обработать простой водой из шланга, очищая ее от налипшей грязи, паутины, листьев и другого мусора. При этом не используйте агрессивных химикатов и абразивных чистящих средств, чтобы не испортить и не поцарапать поликарбонат. А внутри для обработки теплицы вам понадобится вода и перекись водорода из расчета 100 мл на 10 л воды. Это поможет лучше продезинфицировать помещение. Не используйте для обработки теплицы йод, чтобы пластик не пожелтел.

Лайфхак 4. Обработать почву

Как очистить теплицу / Фото: pinterest

Землю желательно вскопать примерно на штык лопаты глубиной и затем обработать медным купоросом или раствором марганцовки. Если теплице уже более 5 лет, следует обновить в ней почву, для чего снимается слой толщиной 20-30 см, а вместо него завозится новый плодородный грунт. Чтобы улучшить качество почвы, полезно высадить в теплице сидераты. Эти растения разрыхляют корнями землю, обогащают минералами, а после скашивания и заделывания насыщают ее азотом. В результате к весне вы получите натуральную подкормку.

Лайфхак 5. Укрепить теплицу

Как очистить теплицу / Фото: pinterest

Даже если у вас крепкая теплица, она может прогнуться и даже сломаться под тяжестью снега зимой. А потому стоит заранее ее укрепить. Подведите под каркас вертикальные стойки на расстоянии примерно 1,5-2 м друг от друга, чтобы они его подпирали.

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