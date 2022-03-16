Как правильно составить карту огорода

Как составить карту огорода / Фото: Unsplash
Перед тем как приступать к посадке растений в почву, очень полезно сделать карту огорода . Это достаточно творческий процесс: вы, как художник, сначала рисуете эскиз, а затем уже насыщаете свою картину красками.
Заранее продуманный огород выглядит более гармонично, чем высаженный по ходу, и к тому же помогает избежать многих ошибок .
Как составить карту огорода: лайфхаки
- Лайфхак 1. Севооборот
Карта огорода поможет вам соблюдать правила севооборота. Этот процесс представляет собой чередование огородных культур на участке. За счет правильно спланированной высадки и смены участков можно получить хороший урожай и сберечь растения от истощения. Главное – сохранить свой первоначальный план , а затем каждый год сверяться с ним, чтобы в нужном порядке менять растения.
- Лайфхак 2. Соседство
Удобнее всего для начала на листе бумаги сделать схематический набросок, причем карандашом, а уже потом навести его более ярко. Создавая план, вы по ходу сможете легко его корректировать. К тому же у вас будет возможность более тщательно подобрать соседство растений , ведь не все уживаются друг с другом.
- Лайфхак 3. Схема
Карта огорода позволит понять, сколько земли у вас для посадки овощей . Измерьте свои грядки и нарисуйте план в уменьшенном масштабе с соблюдением пропорций. Высокие грядки также включите в план.
- Лайфхак 4. Сроки посева
Проверьте сроки посева выбранных семян и сроки уборки урожая. Ведь растения отличаются по своему вегетационному периоду . Одни вы успеете посадить дважды, пока другие вызреют всего один раз. Также эта информация пригодится, если вы за один сезон несколько раз используете грядки под разные культуры.
- Лайфхак 5. Солнце
Очень важно понаблюдать в течение дня, какие участки на огороде освещены солнцем и насколько интенсивно. Это поможет выбрать оптимальное место для светолюбивых растений и тех, которые больше предпочитают тень. И не забудьте про деревья по соседству, которые летом покроются густой листвой.
- Лайфхак 6. Количество семян
Чтобы рационально использовать грядки, вам будет полезна информация, сколько растений поместится на одном квадратном метре земли .
Культура
Количество семян/саженцев
Баклажан
5-6 саженцев
Бобы
12-18 семян
Горох
40-60 семян
Кукуруза
8-10 семян
Кабачок
1-2 саженца
Капуста белокочанная
2-4 саженца
Капуста цветная
5-6 саженцев
Морковь
100-150 семян
Огурец
10-20 семян
Перец сладкий
6-8 саженцев
Петрушка
80-120 семян
Помидоры
4-6 саженцев
Редис
120-150 семян
Редька
40-70 семян
Репа
40-50 семян
Салат
60-100 семян
Свекла
40-60 семян
Тыква
1 саженец
Укроп
150-300 семян
Фасоль
22-25 семян
Ранее мы рассказывали, как защитить растения от весенних заморозков.