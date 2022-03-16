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Як правильно скласти карту городу

16 березня, 19:45
Схематичний план та розбивка ділянки допоможе отримати найкращий урожай із городу.

Як скласти карту городу / Фото: Unsplash

Перед тим як приступати до посадки рослин у ґрунт, дуже корисно зробити карту городу . Це доволі творчий процес: ви як художник спочатку малюєте ескіз, а потім вже насичуєте свою картину фарбами.

Заздалегідь продуманий город виглядає більш гармонійно, ніж висаджений по ходу, до того ж допомагає уникнути багатьох помилок .

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Як скласти карту городу: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Сівообіг

Карта городу допоможе вам дотримуватися правил сівозміни. Цей процес є чергуванням городних культур на ділянці. За рахунок правильно спланованої висадки та зміни ділянок можна отримати хороший урожай та уберегти рослини від виснаження. Головне – зберегти свій первісний план , а потім щороку звірятися з ним, щоб у потрібному порядку міняти рослини.

  • Лайфхак 2. Сусідство

Як скласти карту городу / Фото: unsplash

Найзручніше спочатку на аркуші паперу зробити схематичний малюнок, причому олівцем, а вже потім навести його яскравіше. Створюючи план, ви зможете легко його коригувати. До того ж у вас буде можливість ретельніше підібрати сусідство рослин , адже не всі уживаються одна з одною.

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  • Лайфхак 3. Схема

Як скласти карту городу / Фото: pinterest

Карта городу дозволить зрозуміти, скільки землі у вас для посадки овочів . Виміряйте свої грядки та намалюйте план у зменшеному масштабі із дотриманням пропорцій. Високі грядки також включіть у план.

  • Лайфхак 4. Терміни посіву

Перевірте строки посіву вибраного насіння та терміни збирання врожаю. Адже рослини відрізняються за своїм вегетаційним періодом . Одні ви встигнете посадити двічі, поки інші визріють лише один раз. Також ця інформація стане в нагоді, якщо ви за один сезон кілька разів використовуєте грядки під різні культури.

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  • Лайфхак 5. Сонце

Як скласти карту городу / Фото: unsplash

Дуже важливо послідкувати протягом дня, які ділянки на городі освітлені сонцем і наскільки інтенсивно. Це допоможе вибрати оптимальне місце для світлолюбних рослин і тих, які більше віддають перевагу тіні. І не забудьте про дерева по сусідству, які влітку вкриються густим листям.

  • Лайфхак 6. Кількість насіння

Щоб раціонально використовувати грядки, вам буде корисна інформація, скільки рослин поміститься на одному квадратному метрі землі .

Культура

Кількість насіння/саджанців

Баклажан

5-6 саджанців

Боби

12-18 насінин

Горох

40-60 насінин

Кукурудза

8-10 насінин

Кабачок

1-2 саджанці

Капуста білокачанна

2-4 саджанці

Цвітна капуста

5-6 саджанців

Морква

100-150 насінин

Огірок

10-20 насінин

Перець солодкий

6-8 саджанців

Петрушка

80-120 насінин

Помідори

4-6 саджанців

Редіс

120-150 насінин

Редька

40-70 насінин

Ріпа

40-50 насінин

Салат

60-100 насінин

Буряк

40-60 насінин

Гарбуз

1 саджанець

кріп

150-300 насінин

Квасоля

22-25 насінин

Раніше ми розповідали, як захистити рослини від весняних заморозків.