Как разморозить и открыть замок в авто: полезные советы водителям

Как открыть замерзший замок в машине / Фото: Коллаж: Сегодня

Мало того, что машину засыпало снегом , примерзли окна, и она вообще не заводится, это далеко не все неприятности, которые подстерегают водителей в зимний сезон.

Иногда даже попасть внутрь салона бывает большой проблемой, потому что замерз замок и не открывается . А из-за морозов сел аккумулятор и его мощности не хватает, чтобы сработала электроника. Есть несколько нехитрых способов, которые помогут отогреть замок и благополучно его открыть.

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Как открыть замерзший замок в авто: лайфхаки

Лайфхак 1. Накладки

Как открыть замерзший замок / Фото: pixabay

Во многих современных машинах на замках стоят пластиковые накладки , что упрощает дело. Они предохраняют замок от лишней влаги, замерзания, а также попадания грязи и пыли в них.

Лайфхак 2. Размораживатель

Как открыть замерзший замок / Фото: pinterest

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Специальная жидкость размораживатель должна быть вашим спутником в зимнее время, ведь она именно для этого и предназначена. Логично не держать ее в багажнике или салоне, а брать с собой, когда вы планируете сесть за руль.

Лайфхак 3. Кипяток

Лить кипящую воду на замок – способ кардинальный и экстремальный, но невыгодный. Замок быстро оттает, но вам затем придется извлекать воду из него , потому что, остывая, она так же быстро замерзнет.

Лайфхак 4. Грелка

Как открыть замерзший замок / Фото: pinterest

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Горячую воду можно использовать более рационально. Наполните нею грелку, пластиковую бутылку или прочный пакет, приложите на время к замку и попытайтесь его отогреть.

Лайфхак 5. Теплый ключ

Как открыть замерзший замок / Фото: pinterest

Также в воде можно отогреть металлическую часть ключа, но засовывая его в замочную скважину, не забудьте удалить остатки влаги .

Лайфхак 6. Зажигалка

Как открыть замерзший замок / Фото: pinterest

Курите? Значит, в кармане есть зажигалка или спички. Огонь поможет отогреть металлическую часть ключа, а она, в свою очередь – замок. Будьте аккуратнее, чтобы не оплавить пластмассу и не обжечь пальцы.

Лайфхак 7. Прикуриватель

Как открыть замерзший замок / Фото: pinterest

Попросите у соседа хорошенько разогретый прикуриватель из его авто и приложите к замку. Металл постепенно поддастся теплу.

Лайфхак 8. Фен

Как открыть замерзший замок / Фото: pinterest

Если есть возможность, розетка и длинный кабель – отогрейте замок феном . Можно даже промышленным, но очень осторожно и на самых низких оборотах, иначе можете повредить краску на двери.

Лайфхак 9. Дыхание

Как открыть замерзший замок / Фото: pinterest

Если ничего нет под руками, можно согреть замок собственным дыханием. Дело это долгое и непростое. Чтобы ускорить процесс, дышите на замок через трубочку – она направит поток теплого воздуха, куда нужно.

Ранее мы рассказывали, как подготовиться к путешествию на машине.