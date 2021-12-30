Як розморозити та відкрити замок в авто: корисні поради водіям

Як відкрити замерзлий замок у машині / Фото: Колаж: Сьогодні
Мало того, що машину засипало снігом , примерзли вікна, і вона взагалі не заводиться, це далеко не всі неприємності, які підстерігають водіїв у зимовий сезон.
Іноді навіть потрапити всередину салону буває великою проблемою, бо замерз замок і не відкривається . А через мороз сів акумулятор і його потужності не вистачає, щоб спрацювала електроніка. Існує кілька нехитрих способів, які допоможуть відігріти замок та благополучно його відкрити.
Як відкрити замерзлий замок в авто: лайфхаки
- Лайфхак 1. Накладки
У багатьох сучасних машинах на замках стоять пластикові накладки що спрощує справу. Вони оберігають замок від зайвої вологи, замерзання, а також попадання бруду та пилу в них.
- Лайфхак 2. Розморожувач
Спеціальна рідина розморожувач має бути вашим супутником у зимовий час, адже вона саме для цього призначена. Логічно не тримати її в багажнику чи салоні, а брати із собою, коли ви плануєте сісти за кермо.
- Лайфхак 3. Окріп
Лити окроп на замок – спосіб кардинальний та екстремальний, але невигідний. Замок швидко відтає, але вам потім доведеться вилучати воду із нього , тому що, остигаючи, вона так само швидко замерзне.
- Лайфхак 4. Грілка
Гарячу воду можна використовувати раціональніше. Наповніть нею грілку, пластикову пляшку або міцний пакет, прикладіть на час до замку і спробуйте його відігріти.
- Лайфхак 5. Теплий ключ
Також у воді можна відігріти металеву частину ключа, але засовуючи його в замкову щілину, не забудьте видалити залишки вологи .
- Лайфхак 6. Запальничка
Курите? Значить, у кишені є запальничка чи сірники. Вогонь допоможе відігріти металеву частину ключа, а вона у свою чергу – замок. Будьте обережні, щоб не оплавити пластмасу і не обпалити пальці.
- Лайфхак 7. Прикурювач
Попросіть у сусіда гарненько розігрітий прикурювач з його авто та прикладіть до замка. Метал поступово піддасться теплу.
- Лайфхак 8. Фен
Якщо є можливість, розетка та довгий кабель – відігрійте замок феном . Можна навіть промисловим, але дуже обережно і на найнижчих обертах, інакше можете зашкодити фарбі на дверях.
- Лайфхак 9. Дихання
Якщо немає нічого під руками, можна зігріти замок власним диханням. Справа ця довга і непроста. Щоб прискорити процес, дихайте на замок через трубочку – вона направить потік теплого повітря, куди треба.
Раніше ми розповідали, як підготуватися до подорожі машиною.