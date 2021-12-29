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Как разморозить лобовое стекло зимой: полезные советы водителям

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
29 декабря, 18:33
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Горючее можно сэкономить, а омыватель для стекла сделать самостоятельно.
Как разморозить лобовое стекло
Как разморозить лобовое стекло / Фото: Коллаж: Сегодня

Зимние морозы приносят множество неприятностей и хлопот автомобилистам. Пришли утром на стоянку, а стекла на вашей машине обледенели ? Ехать нельзя до тех пор, пока не будет удалена ледяная корка с лобового и боковых стекол. Есть несколько способов, как можно это сделать даже в сильный мороз.

Как разморозить лобовое стекло: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Скребок

Как разморозить стекло в машине / Фото: pinterest
Как разморозить стекло в машине / Фото: pinterest

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Самый популярный способ освободить стекло ото льда – это воспользоваться скребком, который как раз для этого и предназначен . Но он не лишен недостатков: даже тонкий слой ледяной корки не всегда поддается, и на это уходит много времени и сил. Да и царапины на стекле могут появиться.

  • Лайфхак 2. Печка

Как разморозить стекло в машине / Фото: pixabay
Как разморозить стекло в машине / Фото: pixabay

Включить мотор и прогреть машину изнутри , чтобы стекло оттаяло – способ проверенный и безотказный, но очень долгий, отнимающий и время, и горючее. А оно сейчас совсем недешевое.

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  • Лайфхак 3. Покрывало

Как разморозить стекло в машине / Фото: pixabay
Как разморозить стекло в машине / Фото: pixabay

Достаточно старый способ отогреть лобовое стекло – оставить на нем одеяло , накидку или покрывало. Оно не даст образовываться наледи на стекле. Но при перепадах температуры и дожде сама ткань может примерзнуть к машине.

  • Лайфхак 4. Размораживатель

Одно из наиболее эффективных средств против льда на стеклах авто являются специальные жидкости. Это средство вступает в реакцию со льдом , превращая его в воду. А далее можно удалить его с машины, орудуя щеткой и не повреждая стекло.

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  • Лайфхак 5. Спирт

Как разморозить стекло в машине / Фото: pixabay
Как разморозить стекло в машине / Фото: pixabay

Чтобы не тратить деньги на покупные размораживатели, аналогичное средство можно сделать самим. Вам понадобится флакон-распылитель, который наполняется смесью спирта и воды в пропорции примерно 1:2 . Если вместо спирта взять водку, то ее, соответственно, нужно налить немного больше. Далее остается брызнуть на стекло из распылителя.

  • Лайфхак 6. Омыватель

Во флакон-распылитель налейте обычный зимний омыватель для лобового стекла. Благодаря содержащемуся в нем спирту, он также хорошо работает очистителем от ледяной корки. Но не стоит изнашивать механизм омывателя и щеток, лучше вручную сбрызнуть жидкостью все обледенелые стекла.

  • Лайфхак 7. Уксус

Если вдруг под рукой не оказалось нужных средств, а ехать нужно, можно воспользоваться более радикальным методом – уксусом. Для этого три части уксуса разводят в одной части воды и брызгают на стекло. Но не злоупотребляйте этим методом, потому что металлические и резиновые части вашего авто будут подвергнуты риску коррозии.

  • Лайфхак 8. Соль

Также против льда неплохо работает солевой раствор: 2-3 ст. ложки соли на 1 л воды . Воду возьмите теплую, чтобы соль быстрее растаяла. Но не поливайте стекло горячей жидкостью, а дождитесь, чтобы остыла, потому что от контраста температур оно может треснуть. Имейте в виду, что соль также небезопасна для железа и резины, а потому метод допустим в редких случаях.

  • Лайфхак 9. Холод

Как разморозить стекло в машине / Фото: unsplash
Как разморозить стекло в машине / Фото: unsplash

Клин клином вышибают. А точнее – после того, как машину поставили на холоде, на какое-то время откройте дверцы и проветрите салон, чтобы температура снаружи и внутри уравнялась . Тогда на стеклах не образуется иней и лед.

Ранее мы рассказывали, как подготовиться к путешествию на машине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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