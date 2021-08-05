Как разжечь костер без спичек: ТОП-5 лайфхаков, которые должен знать каждый

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Не ругайте друзей за то, что они не курят, и не огорчайтесь, если дома на кухонном столе остался одиноко забытый коробок, без которого сейчас – как без рук. Есть несколько лайфхаков – и простых, и не очень – которые помогут вам добыть огонь на природе и не оставить компанию без румяных шашлыков.
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Как разжечь костер без спецсредств: лайфхаки
- Лайфхак 1. Трение
Как добыть огонь без спичек / Фото: Pinterest
Это самый первобытный способ добычи огня, так что вы можете почувствовать единение с первозданной природой и далекими предками. Вам понадобится сухое дерево, прочная палочка с заостренным концом и жменька трута: мелкие щепки, кусочки коры, сухая трава, хвоя, птичий пух.
- В деревяшке камнем проковыряйте небольшое углубление.
- Поместите в эту выемку трут и прижмите его острым концом палочки.
- Начинайте вращать палочку, зажав ее в ладонях, резкими движениями, прикладывая как можно больше силы.
- Когда трут начнет тлеть, аккуратно раздуйте угольки.
- Подбросьте в появившийся огонь более толстые веточки.
- Лайфхак 2. Лук
Как добыть огонь без спичек / Фото: Pinterest
Принцип остается тот же – огонь добывается за счет трения. Но вариант конструкции более усовершенствованный. Ваши ладони останутся целыми и без мозолей.
- Из упругой ветки и крепкой веревки нужно сделать лук.
- В тетиву вставляется и прокручивается палка, чтобы она оказалась в петле веревки.
- Сверху палка накрывается плоской досточкой или камнем с углублением.
- Нижний конец палки упирается в деревяшку с сухим трутом.
- Прижимая сверху палку, начинайте быстро водить лук вперед-назад.
- Палочка будет крутиться, и трут начнет тлеть.
- Лайфхак 3. Огниво
Как добыть огонь без спичек / Фото: Pinterest
Если с деревом все туго, вам поможет нож и камень, а также трут.
- Поместите камень возле ветоши и с размаху тупым концом ножа чиркайте об камень.
- В результате должны высекаться искры.
- Как только трут начнет тлеть, раздувайте огонь, а затем подбрасывайте в него мелкие щепки и опилки.
- Лайфхак 4. Линза
Как добыть огонь без спичек / Фото: Pinterest
Если в компании есть человек с очками, а на дворе светит солнце – вам повезло. С помощью линзы или очков добыть огонь очень просто.
Подготовьте траву и щепки, которые разложите под более толстыми веточками. Направьте на них солнечный луч через стекло. Важно подобрать правильный угол и сфокусировать солнечный свет в виде яркой точки. Он вскоре разогреется до температуры горения.
Как только пойдет дым, аккуратно раздуйте огонь. Линзой может послужить стеклянная бутылка или слегка согнутый прозрачный пластик.
- Лайфхак 5. Вода
Как добыть огонь без спичек / Фото: Pinterest
Точнее – вода в прозрачном целлофановом пакете. Сделайте из полиэтилена шар, наполните его водой – так у вас получится своеобразное подобие линзы. Далее принцип действия, как в предыдущем пункте: направить солнечный луч на трут в виде миниатюрной точки и дождаться, пока трава задымится.
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