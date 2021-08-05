Як розпалити багаття без сірників: ТОП-5 лайфхаків, які повинен знати кожен

Якщо ви зібралися на природі посидіти біля багаття, сірники відсиріли, а всі друзі некурящі, без вогню ви все одно не залишитеся.

Як розпалити багаття без сірників / Фото: Колаж: Сьогодні

Не сваріть друзів за те, що вони не курять, і не засмучуйтеся, якщо вдома на кухонному столі залишився самотньо забутий коробок, без якого зараз – як без рук. Існує кілька лайфхаків – і простих, і не дуже – які допоможуть вам здобути вогонь на природі і не залишити компанію без рум'яних шашликів.

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Як розпалити багаття без спецзасобів: лайфхаки

Лайфхак 1. Тертя

Як добути вогонь без сірників / Фото: Pinterest

Це найпервіший спосіб добуття вогню, тож ви можете відчути єднання з первозданною природою і далекими предками. Вам знадобиться сухе дерево, міцна паличка із загостреним кінцем і жменька труту: дрібні друзки, шматочки кори, суха трава, хвоя, пташиний пух.

У деревинці каменем зробіть невелике заглиблення. Помістіть у цю виїмку трут і притисніть його гострим кінцем палички. Починайте обертати паличку, затиснувши її в долонях, різкими рухами, прикладаючи якомога більше сили. Коли трут почне тліти, акуратно роздмухайте вуглинки. Підкиньте у новостворений вогонь більш товсті гілочки.

Лайфхак 2. Лук

Як добути вогонь без сірників / Фото: Pinterest

Принцип залишається той же – вогонь видобувається за рахунок тертя. Але варіант конструкції більш вдосконалений. Ваші долоні залишаться цілими і без мозолів.

З пружної гілки і міцної мотузки потрібно зробити лук; У тятиву вставляється і прокручується палиця, щоб вона опинилася в петлі мотузки; Зверху палиця накривається плоскою дощечкою або каменем із поглибленням; Нижній кінець палиці впирається в деревинку із сухим трутом; Притискаючи зверху палицю, починайте швидко водити луком вперед-назад; Паличка буде крутитися, і трут почне тліти.

Лайфхак 3. Кресало

Як добути вогонь без сірників / Фото: Pinterest

Якщо з деревом все туго, вам допоможе ніж і камінь, а також трут.

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Помістіть камінь біля дрантя і з розмаху тупим кінцем ножа чиркайте об камінь; В результаті повинні висікатися іскри; Як тільки трут почне тліти, роздувайте вогонь, а потім підкидайте в нього дрібні друзки і тирсу.

Лайфхак 4. Лінза

Як добути вогонь без сірників / Фото: Pinterest

Якщо в компанії є людина з окулярами, а на дворі світить сонце – вам пощастило. За допомогою лінзи або окулярів добути вогонь дуже просто.

Підготуйте траву і тріски, які розкладіть під більш товстими гілочками. Направте на них сонячний промінь через скло. Важливо підібрати правильний кут і сфокусувати сонячне світло у вигляді яскравої точки. Воно незабаром розігріється до температури горіння.

Як тільки піде дим, акуратно роздмухайте вогонь. Лінзою може послужити скляна пляшка або трохи зігнутий прозорий пластик.

Лайфхак 5. Вода

Як добути вогонь без сірників / Фото: Pinterest

Точніше – вода в прозорому целофановому пакеті. Зробіть із поліетилену кулю, наповніть її водою – так у вас вийде своєрідна подоба лінзи. Далі принцип дії, як у попередньому пункті: направити сонячний промінь на трут у вигляді мініатюрної точки і дочекатися, поки трава задимиться.

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