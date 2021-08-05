Як розпалити багаття без сірників: ТОП-5 лайфхаків, які повинен знати кожен

Як розпалити багаття без сірників / Фото: Колаж: Сьогодні
Не сваріть друзів за те, що вони не курять, і не засмучуйтеся, якщо вдома на кухонному столі залишився самотньо забутий коробок, без якого зараз – як без рук. Існує кілька лайфхаків – і простих, і не дуже – які допоможуть вам здобути вогонь на природі і не залишити компанію без рум'яних шашликів.
Читайте також: Як облаштувати вогнище на дачі
Збираєтеся на природу і не хочете витрачати багато коштів? Ми розповімо вам, які магазини Києва пропонують вигідні ціни і оригінальні продукти.
Як розпалити багаття без спецзасобів: лайфхаки
- Лайфхак 1. Тертя
Як добути вогонь без сірників / Фото: Pinterest
Це найпервіший спосіб добуття вогню, тож ви можете відчути єднання з первозданною природою і далекими предками. Вам знадобиться сухе дерево, міцна паличка із загостреним кінцем і жменька труту: дрібні друзки, шматочки кори, суха трава, хвоя, пташиний пух.
- У деревинці каменем зробіть невелике заглиблення.
- Помістіть у цю виїмку трут і притисніть його гострим кінцем палички.
- Починайте обертати паличку, затиснувши її в долонях, різкими рухами, прикладаючи якомога більше сили.
- Коли трут почне тліти, акуратно роздмухайте вуглинки.
- Підкиньте у новостворений вогонь більш товсті гілочки.
- Лайфхак 2. Лук
Як добути вогонь без сірників / Фото: Pinterest
Принцип залишається той же – вогонь видобувається за рахунок тертя. Але варіант конструкції більш вдосконалений. Ваші долоні залишаться цілими і без мозолів.
- З пружної гілки і міцної мотузки потрібно зробити лук;
- У тятиву вставляється і прокручується палиця, щоб вона опинилася в петлі мотузки;
- Зверху палиця накривається плоскою дощечкою або каменем із поглибленням;
- Нижній кінець палиці впирається в деревинку із сухим трутом;
- Притискаючи зверху палицю, починайте швидко водити луком вперед-назад;
- Паличка буде крутитися, і трут почне тліти.
- Лайфхак 3. Кресало
Як добути вогонь без сірників / Фото: Pinterest
Якщо з деревом все туго, вам допоможе ніж і камінь, а також трут.
- Помістіть камінь біля дрантя і з розмаху тупим кінцем ножа чиркайте об камінь;
- В результаті повинні висікатися іскри;
- Як тільки трут почне тліти, роздувайте вогонь, а потім підкидайте в нього дрібні друзки і тирсу.
- Лайфхак 4. Лінза
Як добути вогонь без сірників / Фото: Pinterest
Якщо в компанії є людина з окулярами, а на дворі світить сонце – вам пощастило. За допомогою лінзи або окулярів добути вогонь дуже просто.
Підготуйте траву і тріски, які розкладіть під більш товстими гілочками. Направте на них сонячний промінь через скло. Важливо підібрати правильний кут і сфокусувати сонячне світло у вигляді яскравої точки. Воно незабаром розігріється до температури горіння.
Як тільки піде дим, акуратно роздмухайте вогонь. Лінзою може послужити скляна пляшка або трохи зігнутий прозорий пластик.
- Лайфхак 5. Вода
Як добути вогонь без сірників / Фото: Pinterest
Точніше – вода в прозорому целофановому пакеті. Зробіть із поліетилену кулю, наповніть її водою – так у вас вийде своєрідна подоба лінзи. Далі принцип дії, як у попередньому пункті: направити сонячний промінь на трут у вигляді мініатюрної точки і дочекатися, поки трава задимиться.
Дивіться відео, як можна охолодити приміщення в спеку:
Раніше ми публікували доступні лайфхаки, як довше зберегти продукти холодними на пляжі.
Новини на цю ж тему: