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Как обустроить кострище на даче

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
4 августа, 18:02
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Приготовьте шашлыки, испеките картошку, сожгите дачный мусор или же просто соберитесь с друзьями и посидите у гостеприимного огня на природе.
Как обустроить кострище на даче
Как обустроить кострище на даче / Фото: Коллаж: Сегодня

Лето еще в разгаре, но в августе и ближе к осени ночи становятся прохладнее. И по вечерам уже не так жарко сидеть у костра. Если у вас еще нет этого прекрасного очага на открытом воздухе, самое время задуматься об обустройстве кострища на даче.

Кострище можно использовать для приготовления шашлыков, ухи, печеной картошки, сладкого маршмеллоу, а еще для душевных посиделок у огня под звук гитары и звон комаров.

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Главное, о чем следует помнить, устраивая кострище – это его безопасность. Но и об эстетической стороне не стоит забывать.

Общие правила для постройки кострища:

  • Обязательно зону кострища следует оборудовать с соблюдением противопожарных норм. Площадку можно засыпать щебнем, галькой, гравием или выложить плиткой.
  • Никому не должен мешать дым от костра.
  • Расстояние от дома или хозяйственных построек должно быть не менее 3,5 метров.
  • В непосредственной близости от огня не должны расти деревья или кусты.
  • Также выбранное место должно быть безветренным.

Как обустроить кострище на даче: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Бочка

Как обустроить кострище
Как обустроить кострище / Фото: Pinterest

Удобная и практичная вещь для оборудования кострища на даче – бочка. Металлическое кольцо вкапывается в землю, засыпается гравием, а снаружи укрепляется камнями.

  • Лайфхак 2. Кирпич

Как обустроить кострище
Как обустроить кострище / Фото: Pinterest

Простой надежный вариант – сделать кострище из огнеупорного кирпича. Для такого варианта выкапывается яма, утрамбовывается дно и выкладывается кирпичом.

  • Лайфхак 3. Кирпичный колодец

Как обустроить кострище
Как обустроить кострище / Фото: Pinterest

Другой вариант – выложить кирпичи в виде колодца. Это надземное кострище с хорошей тягой за счет отверстий, которые остаются между камнями.

  • Лайфхак 4. Переносное кострище

Как обустроить кострище
Как обустроить кострище / Фото: Pinterest

Такой мобильный вариант огня очень удобный для небольшой дачи, где каждый метр на счету. Захотели зажечь костер – вынесли из сарая казан и установили. За ненадобностью – унесли назад.

  • Лайфхак 5. С полочками

Как обустроить кострище
Как обустроить кострище / Фото: Pinterest

Кострище удобно обустроить с полочками для дров и прочей утвари, чтобы не нужно было бегать за ними далеко или же чтобы они не валялись под ногами.

  • Лайфхак 6. С клумбой

Как обустроить кострище
Как обустроить кострище / Фото: Pinterest

Стильно смотрится кострище, комбинированное с клумбой. Оно органично вписывается в дачный комплекс. Важно, чтобы было соблюдено безопасное расстояние до легковоспламеняющихся предметов и растений.

  • Лайфхак 7. Кострище из цепи

Как обустроить кострище
Как обустроить кострище / Фото: Pinterest

Попробуйте заковать огонь в цепи. Выглядит это массивно и эффектно.

  • Лайфхак 8. Угловой костер

Как обустроить кострище
Как обустроить кострище / Фото: Pinterest

Форма вашего очага может быть произвольной – круглой, квадратной и даже угловой. Главное – чтобы она вписывалась в декор дачного участка.

Смотрите видео, как можно охладить помещение в жару:

Ранее мы рассказывали, как красиво оформить дачу: ТОП-10 ярких лайфхаков с фото.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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