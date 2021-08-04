Приготовьте шашлыки, испеките картошку, сожгите дачный мусор или же просто соберитесь с друзьями и посидите у гостеприимного огня на природе.

Как обустроить кострище на даче / Фото: Коллаж: Сегодня

Лето еще в разгаре, но в августе и ближе к осени ночи становятся прохладнее. И по вечерам уже не так жарко сидеть у костра. Если у вас еще нет этого прекрасного очага на открытом воздухе, самое время задуматься об обустройстве кострища на даче.

Кострище можно использовать для приготовления шашлыков, ухи, печеной картошки, сладкого маршмеллоу, а еще для душевных посиделок у огня под звук гитары и звон комаров.

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Главное, о чем следует помнить, устраивая кострище – это его безопасность. Но и об эстетической стороне не стоит забывать.

Общие правила для постройки кострища:

Обязательно зону кострища следует оборудовать с соблюдением противопожарных норм. Площадку можно засыпать щебнем, галькой, гравием или выложить плиткой.

Никому не должен мешать дым от костра.

Расстояние от дома или хозяйственных построек должно быть не менее 3,5 метров.

В непосредственной близости от огня не должны расти деревья или кусты.

Также выбранное место должно быть безветренным.

Как обустроить кострище на даче: лайфхаки

Лайфхак 1. Бочка

Как обустроить кострище / Фото: Pinterest

Удобная и практичная вещь для оборудования кострища на даче – бочка. Металлическое кольцо вкапывается в землю, засыпается гравием, а снаружи укрепляется камнями.

Лайфхак 2. Кирпич

Как обустроить кострище / Фото: Pinterest

Простой надежный вариант – сделать кострище из огнеупорного кирпича. Для такого варианта выкапывается яма, утрамбовывается дно и выкладывается кирпичом.

Лайфхак 3. Кирпичный колодец

Как обустроить кострище / Фото: Pinterest

Другой вариант – выложить кирпичи в виде колодца. Это надземное кострище с хорошей тягой за счет отверстий, которые остаются между камнями.

Лайфхак 4. Переносное кострище

Как обустроить кострище / Фото: Pinterest

Такой мобильный вариант огня очень удобный для небольшой дачи, где каждый метр на счету. Захотели зажечь костер – вынесли из сарая казан и установили. За ненадобностью – унесли назад.

Лайфхак 5. С полочками

Как обустроить кострище / Фото: Pinterest

Кострище удобно обустроить с полочками для дров и прочей утвари, чтобы не нужно было бегать за ними далеко или же чтобы они не валялись под ногами.

Лайфхак 6. С клумбой

Как обустроить кострище / Фото: Pinterest

Стильно смотрится кострище, комбинированное с клумбой. Оно органично вписывается в дачный комплекс. Важно, чтобы было соблюдено безопасное расстояние до легковоспламеняющихся предметов и растений.

Лайфхак 7. Кострище из цепи

Как обустроить кострище / Фото: Pinterest

Попробуйте заковать огонь в цепи. Выглядит это массивно и эффектно.

Лайфхак 8. Угловой костер

Как обустроить кострище / Фото: Pinterest

Форма вашего очага может быть произвольной – круглой, квадратной и даже угловой. Главное – чтобы она вписывалась в декор дачного участка.

Смотрите видео, как можно охладить помещение в жару:

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