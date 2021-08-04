Лето еще в разгаре, но в августе и ближе к осени ночи становятся прохладнее. И по вечерам уже не так жарко сидеть у костра. Если у вас еще нет этого прекрасного очага на открытом воздухе, самое время задуматься об обустройстве кострища на даче.
Кострище можно использовать для приготовления шашлыков, ухи, печеной картошки, сладкого маршмеллоу, а еще для душевных посиделок у огня под звук гитары и звон комаров.
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Главное, о чем следует помнить, устраивая кострище – это его безопасность. Но и об эстетической стороне не стоит забывать.
Общие правила для постройки кострища:
- Обязательно зону кострища следует оборудовать с соблюдением противопожарных норм. Площадку можно засыпать щебнем, галькой, гравием или выложить плиткой.
- Никому не должен мешать дым от костра.
- Расстояние от дома или хозяйственных построек должно быть не менее 3,5 метров.
- В непосредственной близости от огня не должны расти деревья или кусты.
- Также выбранное место должно быть безветренным.
Как обустроить кострище на даче: лайфхаки
- Лайфхак 1. Бочка
Удобная и практичная вещь для оборудования кострища на даче – бочка. Металлическое кольцо вкапывается в землю, засыпается гравием, а снаружи укрепляется камнями.
- Лайфхак 2. Кирпич
Простой надежный вариант – сделать кострище из огнеупорного кирпича. Для такого варианта выкапывается яма, утрамбовывается дно и выкладывается кирпичом.
- Лайфхак 3. Кирпичный колодец
Другой вариант – выложить кирпичи в виде колодца. Это надземное кострище с хорошей тягой за счет отверстий, которые остаются между камнями.
- Лайфхак 4. Переносное кострище
Такой мобильный вариант огня очень удобный для небольшой дачи, где каждый метр на счету. Захотели зажечь костер – вынесли из сарая казан и установили. За ненадобностью – унесли назад.
- Лайфхак 5. С полочками
Кострище удобно обустроить с полочками для дров и прочей утвари, чтобы не нужно было бегать за ними далеко или же чтобы они не валялись под ногами.
- Лайфхак 6. С клумбой
Стильно смотрится кострище, комбинированное с клумбой. Оно органично вписывается в дачный комплекс. Важно, чтобы было соблюдено безопасное расстояние до легковоспламеняющихся предметов и растений.
- Лайфхак 7. Кострище из цепи
Попробуйте заковать огонь в цепи. Выглядит это массивно и эффектно.
- Лайфхак 8. Угловой костер
Форма вашего очага может быть произвольной – круглой, квадратной и даже угловой. Главное – чтобы она вписывалась в декор дачного участка.
Смотрите видео, как можно охладить помещение в жару:
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