Как сделать детские игрушки из подручных средств: ТОП-10 прикольных идей с фото

Детские игрушки и развлечения из подручных средств / Фото: Коллаж: Сегодня
Увлекательные, смешные, прикольные, познавательные, милые игрушки и развлечения можно сделать из того, что находится в каждом доме под руками, а часто – просто летит в мусор. Главное – проявить креативность и фантазию. А еще очень полезно и весело заниматься этим вместе с детьми.
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Мы подобрали множество идей развлечений для задумчивых умников и шумных непосед. Смотрите, читайте, вдохновляйтесь и творите вместе с детьми.
Как сделать детские игрушки: лайфхаки
- Лайфхак 1. Кукольные ложки
Из одноразовых разноцветных пластиковых ложечек можно сделать целый театр артистов или детский сад. Из плотного картона или фетра вырежьте костюмчики и руки куклам, а из пряжи соорудите прически.
- Лайфхак 2. Голодные прищепки
Нарисуйте прикольных лягушек, ящерок, динозавров или других животных. Разрежьте их по линии рта. Каждую половинку наклейте на деревянные прищепки. Голодный зверь готов!
- Лайфхак 3. Игрушка из носка
Очень просто мягкую игрушку можно сделать из носка. Если времени много – покреативьте с выкройкой и шитьем. Но при желании вам хватит пары минут, чтобы детский носочек наполнить холлофайбером или рисом, перевязать в двух местах, прикрепить пуговки-глазки и оформить ушки.
- Лайфхак 4. Корзина-ловушка
Из большой пластиковой бутылки сделайте корзинку-улавливатель. Сбоку прорежьте рот, оклейте его яркой бумагой и прикрепите глазки. А попадать в такую ловушку можно шариками из пинг-понга или скрученной в тугой комочек фольгой от конфет.
- Лайфхак 5. Эмоциональный стаканчик
Возьмите два белых картонных стаканчика. На первом сделайте прорезь в форме лица куклы и нарисуйте ей прическу. А на втором по кругу изобразите разные эмоции: смех, радость, грусть, подмигивание. Теперь вставьте второй стаканчик в первый и прокрутите: кукла покажет свое настроение.
- Лайфхак 6. Роботы
Пластиковая посуда – отличный материал для творчества. Бутылки возьмите за основу туловища, а из нанизанных пробок получаются руки и ноги, которые шевелятся и крутятся во все стороны.
- Лайфхак 7. Машины
Также из пластиковых емкостей можно сделать целый парк машин. Причем, они могут ездить, потому что у них крутятся колеса. На таком транспорте малыш перекатает все свои игрушки.
- Лайфхак 8. Микроскоп
Чтобы ребенок притих на какое-то время, нужно сфокусировать на чем-то его внимание. На помощь придет микроскоп, сделанный из подручных средств: пластиковой бутылки и картонной втулки от полотенец. А изучать можно все что угодно.
- Лайфхак 9. Картонный город
Не выбрасывайте картонные ящики! Это замечательный материал для детского строительства и неисчерпаемой фантазии. Стоит только начать, и вскоре у вас не хватит кукол, чтобы заселить их в такой огромный город. При желании можно построить домик и для юного "архитектора".
- Лайфхак 10. Бытовая техника
Родителям необязательно тратиться на дорогие игрушки, имитирующие настоящую бытовую технику – деньги пригодятся для серьезных покупок в дом. А роль холодильника, стиралки и плиты запросто выполнят картонные коробки. Немного креатива – и на плите с сияющими CD-конфорками у юной хозяйки уже варится обед.
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