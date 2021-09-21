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Як зробити дитячі іграшки з підручних засобів: ТОП-10 прикольних ідей з фото

Ольга Козачок
21 вересня, 14:37
Щоб зайняти дитину на цілий день, необов'язково купувати дорогі іграшки – їх можна зробити самим із копійчаних засобів.

Дитячі іграшки та розваги з підручних засобів / Фото: Колаж: Сьогодні

Захоплюючі, смішні, прикольні, пізнавальні, милі іграшки і розваги можна зробити з того, що знаходиться в кожному будинку під руками, а часто – просто летить у сміття. Головне – проявити креативність і фантазію. А ще дуже корисно і весело займатися цим разом із дітьми.

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Як зробити дитячі іграшки: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Лялькові ложки

Як зробити іграшки / Фото: Pinterest

З одноразових різнокольорових пластикових ложечок можна зробити цілий театр артистів або дитсадок. Зі щільного картону або фетру виріжте костюмчики і руки лялькам, а з пряжі спорудіть зачіски.

  • Лайфхак 2. Голодні прищіпки

Як зробити іграшки / Фото: Pinterest

Намалюйте прикольних жаб, ящерок, динозаврів або інших тварин. Розріжте їх по лінії рота. Кожну половинку наклейте на дерев'яні прищіпки. Голодний звір готовий!

  • Лайфхак 3. Іграшка зі шкарпетки

Як зробити іграшки / Фото: Pinterest

Дуже просто м'яку іграшку можна зробити зі шкарпетки. Якщо часу багато – покреативте із викрійкою і шиттям. Але при бажанні вам вистачить кількох хвилин, щоб дитячу шкарпетку наповнити холлофайбером або рисом, перев'язати в двох місцях, прикріпити гудзики-очі і оформити вушка.

  • Лайфхак 4. Кошик-ловушка

Як зробити іграшки / Фото: Pinterest

З великої пластикової пляшки зробіть кошик-уловлювач. Збоку проріжте рот, обклейте його яскравим папером і прикріпіть очі. А влучати у таку пастку можна кульками з пінг-понгу або скрученою в тугий клубочок фольгою від цукерок.

  • Лайфхак 5. Емоційна скляночка

Як зробити іграшки / Фото: Pinterest

Візьміть два білих картонних стаканчика. На першому зробіть проріз у формі обличчя ляльки і намалюйте їй зачіску. А на другому по колу зобразьте різні емоції: сміх, радість, смуток, підморгування. Тепер вставте другий стаканчик у перший і прокрутіть: лялька покаже свій настрій.

  • Лайфхак 6. Роботи

Як зробити іграшки / Фото: Pinterest

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Пластиковий посуд – чудовий матеріал для творчості. Пляшки візьміть за основу тулуба, а з нанизаних пробок виходять руки і ноги, які ворушаться і крутяться в різні боки.

  • Лайфхак 7. Машини

Як зробити іграшки / Фото: Pinterest

Також із пластикових ємностей можна зробити цілий парк машин. Причому, вони можуть їздити, тому що у них крутяться колеса. На такому транспорті малюк перекатає всі свої іграшки.

  • Лайфхак 8. Мікроскоп

Як зробити іграшки / Фото: Pinterest

Щоб дитина притихла на якийсь час, потрібно сфокусувати на чомусь її увагу. На допомогу прийде мікроскоп, зроблений із підручних засобів: пластикової пляшки і картонної втулки від рушників. А вивчати можна все що завгодно.

  • Лайфхак 9. Картонне місто

Як зробити іграшки / Фото: Pinterest

Не викидайте картонні ящики! Це чудовий матеріал для дитячого будівництва та невичерпної фантазії. Варто тільки почати, і незабаром у вас не вистачить ляльок, щоб заселити їх у таке величезне місто. При бажанні можна побудувати будиночок і для юного "архітектора".

  • Лайфхак 10. Побутова техніка

Як зробити іграшки / Фото: Pinterest

Батькам необов'язково витрачатися на дорогі іграшки, що імітують справжню побутову техніку – гроші знадобляться для серйозних покупок в дім. А роль холодильника, пральної машини і плити запросто виконають картонні коробки. Трохи креативу – і на плиті із сяючими CD-конфорками у юної господині вже вариться обід.

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