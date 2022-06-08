Как сделать компост самостоятельно: советы дачникам

Чтобы подкормить растения и обогатить скудную почву полезными веществами, используется компост. Это ценное органическое удобрение, которое можно изготовить в домашних (а точнее, садовых) условиях из отходов.
Многие люди считают, что сделать компост очень просто . Но даже такой процесс, как переработка мусора требует определенных знаний и навыков.
Правильно приготовленный компост улучшает структуру почвы, даст возможность восстановить ее жизненные силы, увеличить плодородие.
Что можно класть в компост
Компоненты компоста условно делятся на две группы.
1. Зеленая масса или азотистые компоненты , которые поддерживают в смеси оптимальный для созревания компоста углеродно-азотный баланс:
- навоз и птичий помет,
- скошенная трава,
- плотные стебли растений,
- зеленые сорняки,
- овощные и фруктовые отходы.
2. Коричневая масса или углеродистые компоненты , которые включают много клетчатки и являются пищей для бактерий, разлагающих органические вещества, разрыхляют компост и обогащают его макро- и микроэлементами:
- солома,
- опавшая листва,
- бумага и картон,
- измельченная древесина и стружка,
- кора деревьев,
- обрезки ветвей.
При создании компостной кучи желательно, чтобы зеленые и коричневые слои чередовались друг с другом . За счет этого будет нужный приток кислорода, что ускорит процесс компостирования, и готовое удобрение будет с хорошей текстурой.
Что нельзя добавлять в компост
- овощи и фрукты после термической обработки;
- кожуру от цитрусовых;
- больные растения;
- многолетние и обсемененные сорняки;
- семена и косточки фруктов;
- толстые куски древесины и крупные древесные отходы;
- мелованную глянцевую бумагу;
- синтетические ткани и пластмассу, стекло;
- крупные кости, сало, жир и другие трудно гниющие органические остатки.
Как правильно готовить компост
Каждый пласт отходов должен быть 30-50 см. Чем толще слои , тем дольше будет проходить процесс гниения. Каждый слой компостируемого материала желательно присыпать землей слоем 5-10 см. Затем снова кладется слой ингредиентов компоста. Верхний слой присыпьте землей, а сверху укройте темным спанбондом или плотным слоем соломы.
Чем больше используется разных видов органических отходов , тем выше будет качество готового компоста.
В компостной куче важно поддерживать достаточный уровень влажности – примерно 45-70% и температуры – около 28-35°С . В сухую и жаркую погоду смесь нужно поливать, а при избыточном количестве дождей кучу нужно постоянно перелопачивать.
Желательно компост периодически перемешивать . Когда слои перемешиваются, масса лучше обогащается кислородом, разложение происходит быстрее.
Чтобы ускорить процесс разложения, можно полить компостную кучу раствором птичьего помета или коровяка .
Как определить готовность компоста
Примерные сроки вызревания компоста – 6-9 месяцев .
Компостная масса должна быть практически однородной, рассыпчатой, влажной, темной по цвету. Главный признак готовности – зрелый компост должен иметь приятный запах лесной земли .
Где готовить компост
Для приготовления удобрения используется компостный ящик или компостная яма . В них влажность и температура воздуха постоянные, а потому процесс перегнивания органических отходов происходит быстрее.
Оптимальные габариты компостной ямы – 1,5×2 м, глубина – примерно 1 м.
Компостную кучу можно разместить и на поверхности земли. Она должна быть хорошо проветриваемой, влажной и не слишком большой – примерно 1 м у основания и высота – 1-1,2 м.
Размещают компостную яму или кучу в дальнем углу участка, желательно в полутени. Не стоит располагать компостник возле деревьев, потому что их корни высосут из него все полезные вещества.
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