Як зробити компост самостійно: поради дачникам

Щоб підгодувати рослини і збагатити бідний ґрунт корисними речовинами, використовується компост. Це цінне органічне добриво, яке можна виготовити у домашніх (а точніше, садових) умовах із відходів.

Багато людей вважають, що зробити компост дуже просто . Але навіть такий процес, як переробка сміття потребує певних знань та навичок.

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Правильно приготовлений компост покращує структуру ґрунту, дає можливість відновити його життєві сили, збільшити родючість.

Що можна класти в компост

Що кладуть у компост / Фото: unsplash

Компоненти компосту умовно поділяються на дві групи.

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1. Зелена маса або азотисті компоненти , які підтримують у суміші оптимальний для дозрівання компосту вуглецево-азотний баланс:

гній та пташиний послід,

скошена трава,

щільні стебла рослин,

зелені бур'яни,

овочеві та фруктові відходи.

2. Коричнева маса або вуглецеві компоненти , які включають багато клітковини і є їжею для бактерій, що розкладають органічні речовини, розпушують компост і збагачують його макро- та мікроелементами:

солома,

опале листя,

папір та картон,

подрібнена деревина та стружка,

кора дерев,

обрізки гілок.

При створенні компостної кучі бажано, щоб зелені та коричневі шари чергувалися один з одним . За рахунок цього буде потрібен приток кисню, що прискорить процес компостування, і готове добриво буде з хорошою текстурою.

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Що не можна додавати до компосту

овочі та фрукти після термічної обробки;

шкірку від цитрусових;

хворі рослини;

багаторічні та обсіменені бур'яни;

насіння та кісточки фруктів;

товсті шматки деревини та великі деревні відходи;

мелований глянсовий папір;

синтетичні тканини, пластмасу, скло;

великі кістки, сало, жир та інші важко гниючі органічні залишки.

Як правильно готувати компост

Як готувати компост / Фото: unsplash

Кожен пласт відходів має бути 30-50 див. Чим товщі шари , тим довше проходитиме процес гниття. Кожен шар компостованого матеріалу бажано присипати землею шаром 5-10 см. Потім знову кладеться шар інгредієнтів компосту. Верхній шар присипте землею, а зверху накрийте темним спанбондом або щільним шаром соломи.

Чим більше використовується різних видів органічних відходів , тим вищою буде якість готового компосту.

У компостній кучі важливо підтримувати достатній рівень вологості – приблизно 45-70% та температури – близько 28-35°С . У суху та спекотну погоду суміш потрібно поливати, а при надмірній кількості дощів купу потрібно постійно перелопачувати.

Бажано компост періодично перемішувати . Коли шари перемішуються, маса краще збагачується киснем, розкладання відбувається швидше.

Щоб прискорити процес розкладання, можна полити компостну купу розчином пташиного посліду або коров'яку .

Як визначити готовність компосту

Як зрозуміти, що компост дозрів / Фото: unsplash

Приблизні терміни визрівання компосту 6-9 місяців .

Компостна маса має бути практично однорідною, розсипчастою, вологою, темною за кольором. Головна ознака готовності – зрілий компост повинен мати приємний запах лісової землі .

Де готувати компост

Для приготування добрива використовується компостний ящик або компостна яма . В них вологість і температура повітря постійні, тому процес перегнивання органічних відходів відбувається швидше.

Оптимальні габарити компостної ями – 1,5×2 м, глибина – приблизно 1 м.

Компостну купу можна розмістити на поверхні землі. Вона має бути добре провітрюваною, вологою і не надто великою – приблизно 1 м у основі та висота – 1-1,2 м .

Розміщують компостну яму або кучу в дальньому кутку ділянки, бажано у півтіні . Не варто мати компостник біля дерев, тому що їхнє коріння висмокче із нього всі корисні речовини.

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