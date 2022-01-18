Как согреться после проруби: быстрые и безопасные способы

Как быстро согреться после купания в проруби: полезные советы / Фото: Коллаж: Сегодня

Если на Крещение-2022 вы решились приобщиться к народному ритуалу очищения души и тела и окунуться в прорубь, вам также будет интересно узнать, как побыстрее согреться после такого температурного стресса для организма. Ведь чем быстрее вы обсохнете и согреетесь – тем более вероятно, что зимнее купание в крещенской воде принесет вам настоящую пользу, а не простуду в "подарок".

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Как согреться после проруби: лайфхаки

Лайфхак 1. Вытереться

Как согреться после купания в проруби / Фото: unsplash

Сразу же после выхода из проруби оботритесь насухо и немного разотритесь большим сухим махровым полотенцем – оно лучше впитает влагу с тела. Так вы сделаете коже легкий массаж, не дающий мгновенно замерзнуть и обветриться.

Лайфхак 2. Переодеться в сухое

Как согреться после купания в проруби / Фото: pinterest

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Обязательно смените белье с мокрого на сухое . Есть раздевалка – отлично! Если нет, тогда накройтесь полотенцем или попросите близких, чтобы вам помогли. Но ни в коем случае не оставайтесь в мокром и холодном купальном костюме.

Лайфхак 3. Тепло одеться

Как согреться после купания в проруби / Фото: pexels

Не ведитесь на эйфорию и ощущение тепла после купания – оно обманчиво. Сразу же утеплитесь : наденьте сухое белье из натуральной ткани и теплую одежду. Также важно побыстрее надеть шапку, теплые носки и обуться, чтобы ноги не успели замерзнуть.

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Лайфхак 4. Двигаться

Как согреться после купания в проруби / Фото: pinterest

Чтобы тепло быстро не выветрилось, а сохранилось подольше, не стойте на месте . Полезно подвигаться, сделать разминку.

Лайфхак 5. Согреться

Как согреться после купания в проруби / Фото: unsplash

Не задерживайтесь долго на улице, а побыстрее отправляйтесь в теплое помещение . Также выпейте что-нибудь горячее – чай, травяной или ягодный настой, бульон, теплое молоко с медом, какао. Но ни в коем случае не пейте алкогольные напитки .

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