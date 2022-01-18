Як зігрітися після ополонки: швидкі та безпечні способи

Як швидко зігрітися після купання в ополонці: корисні поради / Фото: Колаж: Сьогодні

Якщо на Водохреще-2022 ви наважилися долучитися до народного ритуалу очищення душі й тіла і пірнути в ополонку, вам також буде цікаво дізнатися, як швидше зігрітися після такого температурного стресу для організму. Адже чим швидше ви обсохнете і зігрієтеся – тим ймовірніше, що зимове купання в хрещенській воді принесе вам справжню користь, а не застуду в "подарунок".

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Як зігрітися після ополонки: лайфхаки

Лайфхак 1. Витертись

Як зігрітися після купання в ополонці / Фото: unsplash

Відразу ж після виходу з ополонки обітріться насухо і трохи розітріться великим сухим махровим рушником – він краще вбере вологу з тіла. Так ви зробите шкірі легкий масаж, який не дасть миттєво замерзнути і обвітритися.

Лайфхак 2. Переодягнутися в сухе

Як зігрітися після купання в ополонці / Фото: pinterest

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Обов'язково змініть білизну з мокрої на суху . Є роздягальня – чудово! Якщо ні, тоді накрийтеся рушником або попросіть близьких, щоб допомогли. Але у жодному разі не залишайтеся у мокрому та холодному купальному костюмі.

Лайфхак 3. Тепло вдягнутися

Як зігрітися після купання в ополонці / Фото: pexels

Не ведіться на ейфорію та відчуття тепла після купання – воно оманливе. Відразу ж утепліться : надягніть суху білизну з натуральної тканини та теплий одяг. Також важливо якнайшвидше вдягнути шапку, теплі шкарпетки і взутися, щоб ноги не встигли замерзнути.

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Лайфхак 4. Рухатися

Як зігрітися після купання в ополонці / Фото: pinterest

Щоб тепло швидко не вивітрилося, а збереглося довше, не стійте на місці . Корисно рухатись, зробити розминку.

Лайфхак 5. Зігрітися

Як зігрітися після купання в ополонці / Фото: unsplash

Не затримуйтесь довго на вулиці, а швидше вирушайте в тепле приміщення . Також випийте щось гаряче – чай, трав'яний або ягідний настій, бульйон, тепле молоко з медом, какао. Але у жодному разі не пийте алкогольні напої .

Раніше ми розповідали, що не можна робити на Водохреще.