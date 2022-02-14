Как стать идеальным пассажиром во время путешествия

Как правильно себя вести пассажиру во время путешествия / Фото: Pixabay, Коллаж: Сегодня

Часто, отправляясь в дорогу, мы даже не задумываемся, что безопасность в пути во многом зависит не только от опыта и самочувствия водителя, но и от его душевного состояния .

Тот, кто сидит на пассажирском сидении, способен подарить человеку за рулем как комфортное состояние и хорошее настроение, так и вывести из себя, отвлекая и раздражая. Так что пассажир автоматически становится участником движения , пусть и косвенным в некотором смысле.

Реклама

На самом деле стать идеальным пассажиром не так уж и сложно. Просмотрите наши советы и примерьте их на себя. И помните, что от вас напрямую зависит безопасность.

Как правильно себя вести в дороге с водителем: лайфхаки

Лайфхак 1. Главенство

Очевидное правило, которое многие нарушают: в машине главный – водитель . Его следует безоговорочно слушаться, не спорить и не отвлекать от основной функции в пути. А если вы с чем-то категорически не согласны, лучше обсудить это до или после поездки.

Лайфхак 2. Ремни безопасности

Водитель – не нянька, ему и так есть, о чем подумать перед поездкой. Так что, садясь в авто, не забывайте пристегнуться без лишних напоминаний, а тем более – споров.

Реклама

Лайфхак 3. Музыка

В дороге важно, чтобы именно у водителя было комфортное настроение, а потому без разрешения не включайте и не переключайте музыку или частоту. Вы можете послушать радио в другое время и в другом месте.

Лайфхак 4. Беседа

Важно уловить, насколько уместен разговор , вопросы, споры во время дороги. Если водителю скучно – его можно поразвлекать приятной беседой. Но если он устал или раздражен – вам лучше помолчать, а болтовню перенести на другое время.

Лайфхак 5. Чистота

В машине поддерживайте порядок , не мусорьте и, тем более, ничего не выбрасывайте на дорогу во время движения. Также не ешьте и не курите без разрешения водителя.

Реклама

Лайфхак 6. Влажность

Не лишним будет напомнить, что при сырой и дождливой погоде в машину следует садиться, по возможности вытерев и отряхнув ноги , шляпу, зонт, если они мокрые и грязные. Вы не только уменьшите количество грязи в салоне, но и снизите запотевание окон из-за высокой влажности.

Лайфхак 7. Штурман

Многим водителям проще и веселее, если в незнакомом месте пассажир принимает посильное участие во время пути: следит за дорогой, подсказывает знаки и направление движения, смотрит, где можно припарковаться и т.д. Но при этом не отвлекает на посторонние события.

Ранее мы рассказывали, как безопасно водить машину: полезные привычки автомобилиста.