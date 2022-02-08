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Как безопасно водить машину: полезные привычки автомобилиста

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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8 февраля, 18:44
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ТОП-5 простых и полезных привычек во время вождения могут спасти жизнь
Полезные привычки во время вождения авто могут спасти жизнь
Полезные привычки во время вождения авто могут спасти жизнь / Фото: Unsplash

В последнее время так часты сообщения о ДТП на дорогах, что многие люди просто боятся садиться за руль. Как обезопасить себя и пассажиров, а также других участников дорожного движения?

Оказывается, приобретение полезных привычек за рулем во многом помогут не только поддерживать здоровье, но даже спасти жизнь.

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Как безопасно водить машину: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Регулировка спинки водителя

Ошибочно мнение, что отведенная назад спинка водительского кресла уменьшает нагрузку на спину, снижает усталость и, соответственно, улучшает вождение. На самом деле при таком положении туловища голова водителя вынуждена наклоняться вперед, шея и плечи быстрее затекают , а также увеличивается нагрузка на копчик. Но и это не все неприятности: в случае опасности и резкого торможения тело водителя, не имея сзади упора, скользит вверх по спинке кресла . Из-за этого слабеет давление ноги на педаль тормоза, и чтобы затормозить, человеку приходится с большей силой хвататься за руль. Таким образом, руки становятся напряженными, и руль используется не как средство управления авто, а как поручень. В таком положении снижается возможность отвернуть руль в сторону для ухода от столкновения.

  • Лайфхак 2. Посадка в водительское кресло

Важно перед поездкой правильно выставить кресло и подогнать подушку . Нога должна быть немного согнута при полностью нажатой педали тормоза. Сдвиньте сиденье вперед и получите правильный изгиб в коленях. Спинка сиденья должна быть почти вертикальной. Запястья рук должны свободно касаться рулевого колеса. Не забудьте о зеркалах заднего вида.

  • Лайфхак 3. Правильный хват руля

Если представить себе руль в виде часового циферблата, то руки нужно располагать на числах 10 и 2 часа или на 9 и 3 . Руль важно держать двумя руками , благодаря чему можно моментально реагировать на дорожную ситуацию и направлять машину в сторону от возникшего препятствия на дороге. Не стоит пренебрегать этим правилом даже на прямой трассе, чтобы не потерять полезную привычку.

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  • Лайфхак 4. Ремень безопасности

Пристегивайтесь! Это правило касается не только водителя, но и пассажиров, в том числе на задних сидениях. Иначе при резком маневре или столкновении авто они рискуют как сами получить травму, так и покалечить окружающих, продолжая двигаться по инерции после резкого торможения. Особенно правило пристегивания следует соблюдать с детьми и животными.

  • Лайфхак 5. Порядок в салоне авто

Очень полезная привычка, которая может спасти на трассе. Перед путешествием важно осмотреть салон , убрать или закрепить предметы, которые при резком маневре могут упасть на пол и закатиться, к примеру, под педали или травмировать людей. Чаще всего такими предметами оказываются: бутылки с водой, посуда, фонарик, одежда и т.д. Также следует закреплять содержимое багажника.

  • Лайфхак 6. Осмотр машины

Привыкайте всегда перед тем, как сесть за руль не лениться осматривать со всех сторон машину , обойдя ее вокруг. Обращайте внимание на состояние колес, отсутствие посторонних предметов в выхлопной трубе, радиаторной решетке, колесных арках. А зимой очищайте от снега крышу авто, стекла, зеркала, плафоны фонарей.

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  • Лайфхак 7. Усталость

Приучайте себя не вести машину в состоянии усталости . Если у вас нет другого выхода, лучше поспите перед выездом 20-30 минут или час. Если в дороге чувствуете сонливость – выпейте кофе.

Ранее мы рассказывали, как разморозить лобовое стекло зимой.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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