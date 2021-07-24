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Как быстро помыть полы: лайфхаки для дома

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
24 июля, 19:07
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Вымыть пол во всем доме может оказаться трудной задачей, которая растянется на выходной день и отнимет все силы.
Как быстро вымыть пол
Как быстро вымыть пол / Фото: Pixabay

Не стоит бояться процедуры мытья полов, если вы регулярно убираете в доме. Систематичность избавит вас от частых генеральных уборок, которые отнимают время и силы в редкий выходной день и портят настроение. Читайте наши советы, как нужно правильно мыть полы, и уборка не покажется вам бесконечной каторгой.

А если вы пока в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, ищите идеи в календаре лайфхаков.

Как мыть полы: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Подметайте

Как быстро вымыть пол
Как быстро вымыть пол / Фото: Pinterest

Каким бы ни был пол, прежде чем его мыть, не поленитесь взяться за веник (пылесос) и хорошенько подмести . Эта процедура лишь на первый взгляд увеличивает время уборки. На самом деле чисто выметенный пол вымыть будет гораздо проще и быстрее, чем когда за тряпкой тянется пыль и сор, создавая дополнительную грязь и царапая поверхность.

  • Лайфхак 2. Загляните по углам

Как быстро вымыть пол
Как быстро вымыть пол / Фото: Pinterest

Особое внимание уделите плинтусам, углам и закоулкам под мебелью , даже если там никто не ходит. Именно в этих местах пыль имеет свойство скапливаться, а затем выдуваться сквозняком, попадая в воздух. Ведь ваша цель – добиться чистоты, а не ее видимости, продолжая дышать пылью.

  • Лайфхак 3. Отмойте пятна

Как быстро вымыть пол
Как быстро вымыть пол / Фото: Pinterest

Где-то что-то пролилось, запачкалось и вовремя не вытерлось. Особенно такой проблемой страдает пол на кухне и в столовой . Сейчас – самое время более тщательно обработать пятна и грязь на полу, если такая накопилась.

  • Лайфхак 6. Отжимайте тряпку.

Как быстро вымыть пол
Как быстро вымыть пол / Фото: Pinterest

Мыть полы – не означает купать их. При регулярной уборке нет необходимости драить пол, как палубу. Дерево, паркет, ламинат, линолеум – все эти материалы могут со временем портиться от избыточной влаги, а пробковый пол вообще не терпит воду. Протирайте поверхность влажной и хорошо отжатой тряпкой – тогда пол сохранится дольше.

  • Лайфхак 5. Средство для мытья

Как быстро вымыть пол
Как быстро вымыть пол / Фото: Pinterest

Для ежедневного мытья полов можно воспользоваться простой водой. А вот если уборка проводится реже, раз в неделю, добавляйте в воду моющее средство . Оно поможет не только легче отмыть пол, но также продезинфицировать помещение. Не забудьте еще раз протереть полы после моющего.

Смотрите видео, как можно охладить дом в жару:

Ранее мы публиковали проверенные лайфхаки, как отстирать красное вино.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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