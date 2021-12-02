Как украсить блюда на Новый год Тигра 2022: яркие идеи с фото

Как оформить блюда в виде Тигра на Новый год 2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

Близится Новый год 2022 , который придет к нам под символом Тигра. Вы уже готовитесь к новогодним праздникам? Ранее мы рассказывали, как креативно и эффектно украсить елку на Новый год. А еще, как самостоятельно сделать новогодние игрушки для веселого и радостного праздника.

На новогоднем столе обязательно должно быть блюдо с изображением символа года. Как оформить и красиво подать угощения на праздничный стол? Мы собрали для вас множество интересных новогодних идей. Смотрите фото, читайте лайфхаки, вдохновляйтесь и придумывайте свои варианты новогоднего украшения блюд.

Реклама

Как оформить блюда в виде Тигра на Новый год: лайфхаки

Лайфхак 1. Тигриные салаты

Как украсить блюда на Новый год Тигра / Фото: pinterest

Самое популярное блюдо на столе – салат, оформленный в виде Тигра. Под маску тигра можно спрятать множество любимых и традиционных новогодних закусок – от оливье и шубы до более интересной экзотики. Ранее мы публиковали рецепт салата "Тигренок".

Как украсить блюда на Новый год Тигра / Фото: pinterest

Реклама

Если не умеете рисовать мордашку, можно обойтись простыми полосками: на морковной рыжей "шерсти" красиво смотрятся свекольные полоски.

Лайфхак 2. Десерты и выпечка с тигром

Как украсить блюда на Новый год Тигра / Фото: pinterest

Украшение новогодней выпечки – это просто клондайк идей! Начиная от порционных маффинов , на каждом из которых можно изобразить миниатюрную зверушку.

Реклама

Как украсить блюда на Новый год Тигра / Фото: pinterest

А также всевозможные печенья с тиграми, мордочками, полосками, лапками, хвостами.

Как украсить блюда на Новый год Тигра / Фото: pinterest

Продолжить тигриную тему можно в полосатых рулетах. Темные полоски – это, разумеется, шоколад или какао, а рыжину выпечке легко придать с помощью куркумы . Добавьте немного этой специи в тесто – получите более насыщенный цвет.

Как украсить блюда на Новый год Тигра / Фото: pinterest

Эффектно и лаконично смотрятся на праздничном столе круглые румяные полосатые пончики с шоколадом.

Как украсить блюда на Новый год Тигра / Фото: pinterest

Восточные сладости в виде тонких тигриных хвостов – тоже достойное украшение.

Как украсить блюда на Новый год Тигра / Фото: pinterest

Дружите с мастикой ? Тогда вам не составит труда оформить десерты с мордашками и самой разной тигриной мимикой.

Как украсить блюда на Новый год Тигра / Фото: pinterest

Привычный всем торт "Зебра" в новогоднюю ночь легко преображается в символ года, причем он по-настоящему тигриный не только снаружи, но и внутри .

Как украсить блюда на Новый год Тигра / Фото: pinterest

Хотите заморочиться с изготовлением нарядного десерта? Попробуйте изготовить такой многоярусный торт в восточном стиле, а символ года нарисовать с помощью пищевых красителей .

Как украсить блюда на Новый год Тигра / Фото: pinterest

Дети придут в восторг от конфет на палочке в виде рыжих миленьких тигрят.

Лайфхак 3. Новогодние пряники

Как украсить блюда на Новый год Тигра / Фото: pinterest

Стоит только начать, а дальше дело пойдет легко и в удовольствие. Вы можете заранее приготовить глазурованные пряники , которые долго хранятся, к примеру, имбирные.

Как украсить блюда на Новый год Тигра / Фото: pinterest

На Новый год подайте их на стол в виде десерта, а можно нарядно упаковать и презентовать гостям и друзьям.

Лайфхак 4. Фрукты

Как украсить блюда на Новый год Тигра / Фото: pinterest

Символ года легко можно изобразить на рыжих цитрусовых : мандаринках, апельсинах, грейпфрутах. Достаточно всего лишь нарисовать черным маркером полоски и мордашки.

Как украсить блюда на Новый год Тигра / Фото: pinterest

Вот такие эффектные полосатые тигровые шашлычки получаются из фруктов и ягод.

Лайфхак 5. Напитки

Как украсить блюда на Новый год Тигра / Фото: pinterest

Новогодние напитки также можно оформить в тигрином стиле. Для этого вам понадобится маленькая хитрость : возьмите прозрачные стаканы – стеклянные или одноразовые. Нарисуйте или наклейте на них черные полоски. А сами напитки должны быть соответственно рыжего цвета: яблочный, виноградный, морковный или тыквенный сок, а также разнообразные смузи, фреши и даже просто чай.

Ранее мы рассказывали, как задобрить Тигра, чтобы Новый год 2022 был удачным и счастливым.