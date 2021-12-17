Как украсить бокалы на Новый год-2022: ТОП-7 вариантов с фото

Как украсить бокалы на Новый год / Фото: Коллаж: Сегодня

До Нового года-2022 остается всего пару недель, но вы еще успеете все подготовить к нарядному и праздничному застолью . Ранее мы рассказывали, как креативно украсить елку на Новый год. А еще, как своими руками сделать новогодние игрушки для веселого и радостного праздника.

А сегодня предлагаем вам творчески подойти к украшению посуды на Новый год . Как прозрачные и скучноватые бокалы превратить в произведение искусства, чем их оживить и добавить праздничности, читайте наши лайфхаки и смотрите фото.

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Как украсить бокалы на Новый год: лайфхаки

Лайфхак 1. Рисунки

Как украсить бокалы на Новый год / Фото: pinterest

Готовые новогодние бокалы – красивы, но не так интересны. Гораздо увлекательнее создать собственный неповторимый сюжет на праздничной посуде. Для этого, помимо фантазии, вам понадобятся акриловые, витражные или контурные краски, а также специальные маркеры для стекла или лак для ногтей. Прежде чем приступать к оформлению, обезжирьте стекло. И не наносите рисунок выше 2 см до края, иначе из них будет неудобно пить. Маркеры по стеклу сохнут сутки, а акриловые и витражные краски требуют тепловую обработку: бокалы поставьте в холодную духовку, а затем нагрейте до 130-150 градусов в течение получаса.

Лайфхак 2. Блестки

Как украсить бокалы на Новый год / Фото: pinterest

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Нанесите тонкий слой клея на обезжиренное стекло , уменьшая количество клея по мере приближения к верхушке бокала. Посыпьте блестками, держа бокал над бумагой или тарелкой. А для надежности закрепите блестки, покрыв их Mod Podge и оставьте до полного высыхания.

Лайфхак 3. Надписи

Как украсить бокалы на Новый год / Фото: pinterest

Можно ограничиться блестками на ножках, а сами фужеры оформить мотивирующими и прикольными надписями . Это можно сделать акриловыми красками, контурами или же приклеить готовые варианты наклеек.

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Лайфхак 4. Ленты

Как украсить бокалы на Новый год / Фото: pinterest

Самый безобидный способ украсить посуду – это просто обвязать ее красивыми лентами , нитками или тесьмой. Выбирайте цветовую гамму, которая сочетается со скатертью и салфетками. Чтобы усложнить узор, воспользуйтесь техникой макраме или канзаши. После праздника вы просто снимаете мишуру, и бокалы будут готовы к новым "приключениям" и оформлению.

Лайфхак 5. Трафареты

Как украсить бокалы на Новый год / Фото: pinterest

Еще одно простейшее украшение – это вырезанные из бумаги или пластика прикольные тематические фигурки , закрепленные на краю бокалов. Они надеваются и снимаются мгновенно.

Лайфхак 6. Декупаж

Как украсить бокалы на Новый год / Фото: pinterest

Если вы дружите с техникой декупажа – у вас просто вагон возможностей, как декорировать новогодние бокалы. Остается лишь выбрать наиболее понравившиеся салфетки для декупажа , загрунтовать стекло, наклеить картинку на бокал, замаскировать края акриловыми красками, грунтом добавить объем и фактуру, посыпать блестками, вскрыть лаком и дать высохнуть.

Лайфхак 7. Бусины

Как украсить бокалы на Новый год / Фото: pinterest

Гораздо более кропотливая, но увлекательная и творческая работа – это создание композиций из бусинок, бисера, страз, камешков, которые наклеиваются на стекло. Получается настоящее произведение искусства.

Ранее мы рассказывали, как задобрить Тигра, чтобы Новый год 2022 был удачным и счастливым.