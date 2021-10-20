Как украсить дом на Хэллоуин-2021: креативные идеи для каждой комнаты

Как украсить дом на Хэллоуин / Фото: Коллаж: Сегодня

Если вы хотите провести незабываемый Хэллоуин-2021, то к нему желательно заранее подготовиться и продумать элементы интерьера в доме.

Ранее мы уже делились идеями, как украсить дом к празднику на скорую руку. А сейчас предлагаем заняться декором более вдумчиво и основательно, не пропуская ни одной комнаты и помещения в доме.

Реклама

Как украсить дом на Хэллоуин: лайфхаки

Лайфхак 1. Прихожая

Как украсить дом на Хэллоуин / Фото: pinterest

Как известно, театр начинается с вешалки. Нечистой силе, прибывшей к вам на праздник, также нужно где-то раздеться. Можно креативно оформить вешалку , как будто к вам заявился целый взвод ведьм на метлах.

Лайфхак 2. Гостиная

Как украсить дом на Хэллоуин / Фото: pinterest

Реклама

Поработайте над декором гостиной: на диван набросьте паутину в виде разорванной марли, по стенам развесьте пауков и летучих мышей. А вот привычные картины на стенах на время праздника могут преобразиться с помощью нескольких штрихов.

Лайфхак 3. Кухня

Как украсить дом на Хэллоуин / Фото: pinterest

Посадите на кухонном столе такого вот помощника . Уверяем, многие гости не на шутку испугаются и на время протрезвеют от шока, когда увидят, кто готовил праздничный ужин.

Реклама

Лайфхак 4. Спальня

Как украсить дом на Хэллоуин / Фото: pinterest

Постель в паутине или кровавые простыни – тоже вариант. Но мы предлагаем на сон грядущий придумать какой-нибудь сюжет или целый душещипательный и слезливый роман , какие страсти могут разгораться у потусторонних сил. И вам будет уже не до сна.

Лайфхак 5. Коридор

Как украсить дом на Хэллоуин / Фото: pinterest

На время празднования поселите в коридоре пауков и растяните по потолку синтепоновую паутину . Ах, да, и приглушите свет для усиления эффекта.

Лайфхак 6. Ванная

Как украсить дом на Хэллоуин / Фото: pinterest

Нужного эффекта, холодящего душу, можно легко добиться, если в ванной поменять лампочки на красный свет, а на зеркале нарисовать кровоподтеки . Поверьте, гости ужаснутся своему отражению.

Лайфхак 7. Лоджия

Как украсить дом на Хэллоуин / Фото: pinterest

Обычно на лоджии маловато места. Но если вам хочется оформить ее в соответствии с праздником, используйте свободное пространство. К примеру, под потолком раз весьте гирлянды шляп и приведений . А на диване и креслах разбросайте черные и оранжевые подушки.

Лайфхак 8. Камин

Как украсить дом на Хэллоуин / Фото: pinterest

Камин – это просто неиссякаемый источник вдохновения. Ведь именно через этот вход в дом лезет всякая нечисть . А еще это целая кунсткамера разнообразных символов Хэллоуина. Тут и тыквы, и свечи, и букеты засушенных трав и цветов, и паутина, и всевозможные монстры… В общем, включайте фантазию!

Лайфхак 9. Кладовая

Как украсить дом на Хэллоуин / Фото: pinterest

Если останется силы и время, загляните в кладовую. Тут тоже есть чем заняться. Расставьте по полкам зловещие бутыли с колдовским зельем . Главное – сочинить этикетки поубедительнее: к примеру, настойка "Вырви глаз" или бальзам "Убейся ап стену".

Лайфхак 10. Лестница

Как украсить дом на Хэллоуин / Фото: pinterest

Мыши и крысы чуют свой праздник, а потому просто наглеют и лезут под ноги. На лестнице – им самое место, пусть и в виде силуэтов. А еще на каждой ступеньке можно расставить тыквы и подсвечники .

Ранее мы рассказывали, как сделать фотозону на Хэллоуин: чертова дюжина креативных идей.