Як прикрасити будинок на Геловін-2 021: креативні ідеї для кожної кімнати

Як прикрасити будинок на Геловін / Фото: Колаж: Сьогодні

Якщо ви хочете провести незабутній Геловін-2021, то до нього бажано заздалегідь підготуватися і продумати елементи інтер'єру в будинку.

Раніше ми вже ділилися ідеями, як прикрасити будинок до свята нашвидкоруч. А зараз пропонуємо зайнятися декором більш вдумливо і грунтовно, не пропускаючи жодної кімнати і приміщення в будинку.

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Як прикрасити будинок на Геловін: лайфхаки

Лайфхак 1. Передпокій

Як прикрасити будинок на Геловін / Фото: pinterest

Як відомо, театр починається з вішалки. Нечисту силу, яка прибула до вас на свято, також потрібно десь роздягнутися. Можна креативно оформити вішалку , начебто до вас заявився цілий взвод відьом на мітлах.

Лайфхак 2. Вітальня

Як прикрасити будинок на Геловін / Фото: pinterest

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Попрацюйте над декором вітальні: на диван накиньте павутину у вигляді розірваної марлі, по стінах розвісьте павуків і кажанів. А от звичні картини на стінах на час свята можуть перетворитися за допомогою декількох штрихів.

Лайфхак 3. Кухня

Як прикрасити будинок на Геловін / Фото: pinterest

Посадіть на кухонному столі ось такого помічника . Запевняємо, багато гостей не на жарт злякаються і на час протверезіють від шоку, коли побачать, хто готував святкову вечерю.

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Лайфхак 4. Спальня

Як прикрасити будинок на Геловін / Фото: pinterest

Постіль у павутині або криваві простирадла – теж варіант. Але ми пропонуємо на сон грядущий придумати якийсь сюжет або цілий жалісний і сльозливий роман , які пристрасті можуть розгоратися у потойбічних сил. І вам буде вже не до сну.

Лайфхак 5. Коридор

Як прикрасити будинок на Геловін / Фото: pinterest

На час святкування поселіть у коридорі павуків і розтягніть по стелі синтепонову павутину . А ще приглушіть світло для посилення ефекту.

Лайфхак 6. Ванна

Як прикрасити будинок на Геловін / Фото: pinterest

Потрібного ефекту, що холодить душу, можна легко досягти, якщо у ванній поміняти лампочки на червоне світло, а на дзеркалі намалювати потьоки крові . Повірте, гості жахнуться своєму відображенню.

Лайфхак 7. Лоджія

Як прикрасити будинок на Геловін / Фото: pinterest

Зазвичай на лоджії замало місця. Але якщо вам хочеться оформити її відповідно зі святом, використовуйте вільний простір. Наприклад, під стелею розвісьте гірлянди капелюхів і привидів . А на дивані і кріслах порозкладайте чорні і помаранчеві подушки.

Лайфхак 8. Камін

Як прикрасити будинок на Геловін / Фото: pinterest

Камін – це просто невичерпне джерело натхнення. адже саме через цей вхід у будинок лізе всяка нечисть . А ще це ціла кунсткамера різноманітних символів Геловіну. Тут і гарбузи, і свічки, і букети засушених трав і квітів, і павутина, і всілякі монстри... Загалом, включайте фантазію!

Лайфхак 9. Комора

Як прикрасити будинок на Геловін / Фото: pinterest

Якщо залишиться сили і час, загляньте в комору. Тут теж є чим зайнятися. Розставте по полицях зловісні бутлі з чаклунським зіллям . Головне – написати переконливі етикетки: наприклад, настоянка "Вирви око" або бальзам "Вбийся ап стіну".

Лайфхак 10. Сходи

Як прикрасити будинок на Геловін / Фото: pinterest

Миші і щурі чують своє свято, а тому просто нахабніють і лізуть під ноги. На сходах – їм саме місце, хоча б і у вигляді силуетів. А ще на кожній сходинці можна розставити гарбузи і свічники .

Раніше ми розповідали, як зробити фотозоні на Геловін: чортова дюжина креативних ідей.