Как выращивать огурцы под пленкой / Фото: Pixabay, Коллаж: Сегодня

Чтобы добиться хорошего урожая огурцов , дачникам приходится прилагать немало усилий. Нужно бороться с сорняками, болезнями и вредителями, вовремя ухаживать и пропалывать растения.

Если практиковать выращивание огурцов под пленкой , можно сэкономить силы и время, избавиться от многих проблем и в результате собрать хороший урожай. Примечательно, что такой способ позволяет обходиться практически без полива и прополки.

Реклама

Как подготовить посадочный материал

Как подготовить семена для высадки / Фото: pinterest

Сажать лучше не свежие семена, а хранившиеся несколько лет в теплых условиях. Проверить качество и наполненность семян можно, опустив их в насыщенный солевой раствор: всплывшие семена – пустые, а осевшие на дно оставляют, промывают и высушивают.

За 3-4 недели до высадки семена желательно закалить : поместить в пакете на сутки в холодильник, а затем на некоторое время подержать в тепле. Непосредственно перед посадкой семена замачивают на сутки в теплой воде с добавлением марганцовки. Это убережет их от гнилостных вирусов.

Реклама

Как подготовить участок

Лучше не садить огурцы после тыквы, кабачков и патиссонов, чтобы избежать родственных болезней . Участок должен быть безветренным, с ровным рельефом и плодородным грунтом. Оптимальная ширина грядки – 1-1,2 м.

Грядку посыпают перегноем, навозом, прелой соломой и присыпать землей. В процессе гниения они будут обогревать почву. Если земля скудная, ее хорошо удобрить коровяком или компостом и накрыть пленкой .

Как сделать грядку на открытом грунте

Как высадить огурцы на участке / Фото: pinterest

Реклама

Через неделю после подготовки грядки на пленке определяют расположение будущих растений, проделывают крестообразные прорези, куда закладывают по паре семян на глубину примерно 2 см. После появления всходов слабый росток удаляют, а более сильный выводят наружу. Далее плети огурцов выходят на поверхность пленки и хорошо плодоносят.

Прополка огурцов

Примечательно, что грядки под пленкой не нуждаются в прополке и рыхлении , потому что сорняки, вырастая, служат опорой. Трава приподнимает пленку, обеспечивая огурцы дополнительным пространством. Кроме того, сорняки дышат под пленкой и отдают свое тепло огурцам, которые выходят наружу. Почва при этом не уплотняется. Важно следить, чтобы на почве и траве не появлялась плесень, потому что это губительно для огурцов.

Как часто поливать огурцы

Как ухаживать за огурцами под пленкой / Фото: pinterest

Огурцы под пленкой положено поливать вечером, не чаще одного раза в неделю . Дело в том, что под укрытием образуется конденсат, и стекая по пленке, он питает почву. Листья растений также получают необходимый запас влаги. Можно использовать капельное орошение. Для чего под укрытие проводят трубку с отверстиями, по которой подают воду, и она напитывает почву вокруг огурцов.

Ранее мы рассказывали, как использовать мыло на огороде. Также публиковали простые и дешевые лайфхаки, как бороться с вредителями на дачном участке.