Как вывести жирные пятна с одежды

Как удалить жирные пятна с одежды / Фото: Коллаж: Сегодня

По возможности возьмитесь за удаление пятна, как только вы его посадили . Чем меньше оно успеет въесться в волокна ткани, тем успешнее будет процедура по его очищению.

Прежде чем вы выберете любой из способов, проверьте действие активного ингредиента на незаметном участке одежды , чтобы не осталось пятен теперь уже от пятновыводителя.

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Обрабатывать пятно нужно, двигаясь от краев к центру , чтобы остатки жира не распространялись дальше по ткани.

А вот после удаления жира нужно постирать вещь обычным способом , чтобы от пятна не осталось следа.

Как вывести жирные пятна: лайфхаки

Лайфхак 1. Моющее средство

Как вывести жирное пятно / Фото: pinterest

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Все моющие жидкости и гели для мытья посуды предназначены именно для расщепления и удаления жира . Так что с испачканной тканью такие средства справятся в два счета. Желательно взять бесцветное средство, чтобы избежать окрашивания ткани. Разложите одежду и полейте пятно средством. Пальцами аккуратно вотрите его в ткань, подержите пару минут и смойте теплой водой. Проверьте результат и при необходимости повторите процедуру.

Лайфхак 2. Хозяйственное мыло

Как вывести жирное пятно / Фото: pinterest

Это также надежный помощник в борьбе с любыми загрязнениями на ткани, причем, как свежими, так и застарелыми. Если у вас белая ткань, желательно взять мыло с отбеливающим эффектом , а для цветной берите без него. Смочите пятно теплой водой и хорошенько намыльте. Оставьте одежду на несколько минут, чтобы мыло начало работать. Затем хорошенько потрите место пятна и тщательно прополосните в теплой воде.

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Лайфхак 3. Шампунь

Как вывести жирное пятно / Фото: pinterest

Этот метод позволяет обрабатывать даже деликатные ткани . Возьмите шампунь для жирных волос. Он отлично расщепляет маслянистые пятна. Смочите пятно на одежде, вотрите в него немного шампуня и оставьте не несколько минут. Затем потрите загрязнение и прополосните в теплой воде.

Лайфхак 4. Соль

Как вывести жирное пятно / Фото: pinterest

Если пятно свежее – сразу же насыпьте на него поваренную соль и легонько вотрите. Соль способна вытягивать жир даже из основы волокон . Оставьте вещь на 20 минут, а затем счистите соль щеткой. После этого постирайте одежду.

Лайфхак 5. Крахмал

Как вывести жирное пятно / Фото: pinterest

Этот способ удаления жира подходит для деликатных тканей. Насыпьте картофельный крахмал в небольшую емкость, помешивая, подогрейте на огне и нанесите на жирное пятно. Горячий порошок крахмала размягчает жир и тут же его впитывает. Аккуратно протрите и замените крахмал на новый по мере его остывания, пока он не впитает весь жир.

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