Як вивести жирні плями з одягу

Як видалити жирні плями з одягу / Фото: Колаж: Сьогодні

По можливості візьміться за видалення плями, як тільки ви її посадили . Чим менше вона встигне в'їстися у волокна тканини, тим успішніше буде процедура з її очищення.

Перш ніж ви виберете будь-який із способів, перевірте дію активного інгредієнта на непомітній ділянці одягу , щоб не залишилося плям тепер уже від засобу для виведення плям.

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Обробляти пляму потрібно, рухаючись від країв до центру , щоб залишки жиру не поширювалися далі по тканині.

А ось після видалення жиру потрібно випрати річ звичайним способом , щоб від плями не залишилося сліду.

Як вивести жирні плями: лайфхаки

Лайфхак 1. Миючий засіб

Як вивести масну пляму / Фото: pinterest

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Всі засоби для чищення чи гелі для миття посуду призначені саме для розщеплення і видалення жиру . Тож із забрудненою тканиною такі засоби швидко впораються. Бажано взяти безбарвний засіб, щоб уникнути фарбування тканини. Розкладіть одяг і полийте пляму засобом. Пальцями акуратно втирайте його в тканину, потримайте кілька хвилин і змийте теплою водою. Перевірте результат і при необхідності повторіть процедуру.

Лайфхак 2. Господарське мило

Як вивести масну пляму / Фото: pinterest

Це також надійний помічник у боротьбі з будь-якими забрудненнями на тканині, причому, як свіжими, так і застарілими. Якщо у вас біла тканина, бажано взяти мило з відбілюючим ефектом , а для кольорової беріть без нього. Змочіть пляму теплою водою і гарненько намильте. Залиште одяг на кілька хвилин, щоб мило почало працювати. Потім потріть місце плями і ретельно прополосніть у теплій воді.

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Лайфхак 3. Шампунь

Як вивести масну пляму / Фото: pinterest

Цей метод дозволяє обробляти навіть делікатні тканини . Візьміть шампунь для жирного волосся. Він гарно розщеплює маслянисті плями. Змочіть пляму на одязі, увітріть у неї трохи шампуню і залиште не кілька хвилин. Потім потріть забруднення і прополосніть у теплій воді.

Лайфхак 4. Сіль

Як вивести масну пляму / Фото: pinterest

Якщо пляма свіжа – відразу ж насипте на неї кухонну сіль і легенько втирайте. Сіль здатна витягати жир навіть з основи волокон . Залиште річ на 20 хвилин, а потім зчистіть сіль щіткою. Після цього виперіть одяг.

Лайфхак 5. Крохмаль

Як вивести масну пляму / Фото: pinterest

Цей спосіб видалення жиру підходить для делікатних тканин. Насипте картопляний крохмаль у невелику ємність, помішуючи, підігрійте на вогні і нанесіть на жирну пляму. Гарячий порошок крохмалю розм'якшує жир і відразу ж його вбирає. Акуратно протріть і замініть крохмаль на новий в міру його охолодження, поки він не вбере весь жир.

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