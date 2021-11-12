Как задобрить Тигра, чтобы Новый год 2022 был удачным и счастливым

Как задобрить Тигра / Фото: Коллаж: Сегодня

Наступающий Новый год 2022 придет под символом Черного Водяного Тигра, согласно восточному гороскопу. Это животное своенравное и непростое, но, чтобы год прошел удачно, следует задобрить его правильными поступками и поведением.

Что нужно сделать, как правильно себя вести, на какие вещи обратить внимание, чтобы Тигр был благосклонен в течение всего года, читайте в нашей статье.

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Что делать, чтобы задобрить символ 2022 года

Тигр – зверь суровый, но не злой. Его свирепость проявляется в основном тогда, когда он голоден. Так что очень важно, чтобы новогодний стол был сытым и разнообразным , чтобы никто из гостей, и вы сами не испытывали чувство голода. А важнейшее из блюд – разумеется, мясо во всех проявлениях.

, чтобы никто из гостей, и вы сами не испытывали чувство голода. А важнейшее из блюд – разумеется, мясо во всех проявлениях. Не бойтесь перемен . Тигр активен, деятелен, постоянно находится в поиске. Так что можете соглашаться на любые перемены в жизни – он любит решительных людей и всячески будет способствовать в этом. Смена работы, рода деятельности, приобретение новых навыков, обучение, переезд, а также семейный статус – все перемены к лучшему.

. Тигр активен, деятелен, постоянно находится в поиске. Так что можете соглашаться на любые перемены в жизни – он любит решительных людей и всячески будет способствовать в этом. Смена работы, рода деятельности, приобретение новых навыков, обучение, переезд, а также семейный статус – все перемены к лучшему. Тигр не знает чувство страха . Любое его проявление вызовет в нем обратный эффект, и Тигр нападет. А вот бесстрашных и рискованных людей он будет поощрять. Не прыгали с парашютом? Не ездили верхом? Не ныряли с аквалангом? Самое время испытать рискованные развлечения и занятия именно в год Тигра.

. Любое его проявление вызовет в нем обратный эффект, и Тигр нападет. А вот бесстрашных и рискованных людей он будет поощрять. Не прыгали с парашютом? Не ездили верхом? Не ныряли с аквалангом? Самое время испытать рискованные развлечения и занятия именно в год Тигра. Выбирая род деятельности, отдайте предпочтение активным занятиям , к примеру, спорту и путешествиям, политике и ораторству. В приоритете работа, требующая физической силы, потому что Тигр и сам энергичен, быстр, непредсказуем. Не бросайте дело на полпути, завершайте начатое, держите данное слово.

, к примеру, спорту и путешествиям, политике и ораторству. В приоритете работа, требующая физической силы, потому что Тигр и сам энергичен, быстр, непредсказуем. Не бросайте дело на полпути, завершайте начатое, держите данное слово. Чтобы привлечь удачу в дом, придумайте себе талисман. Тигр – существо самовлюбленное, так что ему понравится амулет с его изображением . Это может быть любая безделушка в доме, которая впишется в интерьер: фигурка, статуэтка, картина, подушка, чашка, а также украшения, которые вы сможете носить на себе.

. Это может быть любая безделушка в доме, которая впишется в интерьер: фигурка, статуэтка, картина, подушка, чашка, а также украшения, которые вы сможете носить на себе. В канун наступающего 2022 года обязательно уберите с глаз символы предыдущего года. Тигр не потерпит конкурентов , тем более что с Быком он всегда тягается за первенство. Лучше не провоцируйте его на гнев.

, тем более что с Быком он всегда тягается за первенство. Лучше не провоцируйте его на гнев. В течение всего 2022 года следует быть предельно осторожными с огненной стихией , которая выступает как противоположная воде. Нельзя заигрывать с огнем, проявлять по отношению к нему неуважение и беспечность. Тигр, тем более водяной, также боится огня и старается держаться от него подальше.

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