Как защитить деревья от грызунов зимой

Как защитить деревья от грызунов / Фото: Коллаж: Сегодня

С приходом холодов, когда деревья, вроде бы, могут и отдохнуть после богатого урожая, у дачников наступает очередной этап работ на участке. Важно не только защитить сад от морозов и болезней и насекомых, но также и обезопасить кору и ветки деревьев от грызунов . Особую опасность зимой представляют мыши, полевки, зайцы и водяные крысы.

Как защитить сад от грызунов, какие есть методы обезопасить растения, читайте наши лайфхаки. В первую очередь защита потребуется молодым деревьям , потому что их кора и древесина более привлекательна для грызунов. Но и старые деревья тоже нуждаются в защите.

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Как защитить сад от грызунов зимой: лайфхаки

Лайфхак 1. Оборачивание стволов

Как защитить деревья от грызунов / Фото: pinterest

Чтобы грызуны не повредили стволы, их оборачивают укрывным материалом : рубероидом, мешковиной, спанбондом, еловыми ветками, стекловолокном и даже капроновыми колготками, пропитанными керосином. А вот солому использовать не стоит, потому что мыши ее тоже неплохо едят. Стволы оборачивают защитным материалом на высоту примерно 1 м. Перед обвязкой землю от ствола немного отгребают, а сам штамб обвязывают так, чтобы его нижний край оказался заглубленным в почву примерно на 10 см.

Лайфхак 2. Пластиковые трубы и бутылки

Как защитить деревья от грызунов / Фото: pinterest

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Защищает стволы от грызунов пластик: ленты, трубы, бутылки. Лучше использовать материал светлого цвета – это защитит деревья от перегрева и солнечных ожогов. Только желательно, чтобы обмотка не была вплотную к стволу, потому что под ней создается свой микроклимат, и дерево утрачивает закалку.

Лайфхак 3. Металлическая сетка

Как защитить деревья от грызунов / Фото: pinterest

Если у вас достаточно средств, хорошо установить вокруг деревьев защиту в виде цилиндров из сетки с мелкими ячейками, чтобы не пролезли не только зайцы, но и мыши. Такую конструкцию заглубляют в землю на 10 см, также она должна закрыть штамб по всей его высоте.

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Лайфхак 4. Отпугивание

Как защитить деревья от грызунов / Фото: pinterest

Для мышей такой метод вряд ли пригодится, а вот зайцы – животные пугливые. А потому часто, чтобы отвадить их с участка достаточно просто развесить шелестящие пакеты на ветках или установить другие шумелки и пугалки.

Лайфхак 5. Пахучие смеси

Как защитить деревья от грызунов / Фото: pinterest

Также для отпугивания зайцев можно обмазать штамбы и основания ветвей пахучей смесью, которая их отпугивает . Для этого берут в равных частях глину и свежий коровяк, разбавляют водой до сметанообразного состояния, добавляют 50 г креолина из расчета на 10 л воды, перемешивают и наносят на стволы. А вот от мышей разведите 5 г карболки или креолина в 1 л воды и этим раствором пропитайте опилки в приствольных кругах.

Смотрите видеосюжет, как подготовить дачу к похолоданию:

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