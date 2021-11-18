Як захистити дерева від гризунів узимку

Як захистити дерева від гризунів / Фото: Колаж: Сьогодні

З приходом холодів, коли дерева начебто можуть і відпочити після багатого врожаю, у дачників настає черговий етап робіт на ділянці. Важливо не тільки захистити сад від морозів і хвороб та комах, але також і убезпечити кору та гілки дерев від гризунів . Особливу небезпеку взимку становлять миші, полівки, зайці та водяні щури.

Як захистити сад від гризунів, які існують способи убезпечити рослини, читайте наші лайфхаки. В першу чергу захист знадобиться молодим деревам , тому що їхня кора та деревина більш приваблива для гризунів. Але й старі дерева теж потребують захисту.

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Як захистити сад від гризунів узимку: лайфхаки

Лайфхак 1. Обертання стволів

Як захистити дерева від гризунів / Фото: pinterest

Щоб гризуни не пошкодили стволи, їх обертають покривним матеріалом : руберойдом, мішковиною, спанбондом, ялиновими гілками, скловолокном і навіть капроновими колготками, просоченими гасом. А ось солому використовувати не варто, бо миші її теж непогано їдять. Стовбури обертають захисним матеріалом на висоту приблизно 1 м. Перед обв'язуванням землю від стовбура трохи відгрібають, а сам штамб обв'язують так, щоб його нижній край був заглибленим у ґрунт приблизно на 10 см.

Лайфхак 2. Пластикові труби та пляшки

Як захистити дерева від гризунів / Фото: pinterest

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Захищає стволи від гризунів пластик: стрічки, труби, пляшки. Краще використовувати матеріал світлого кольору – це захистить дерева від перегріву та сонячних опіків. Тільки бажано, щоб обмотування не було впритул до стовбура, тому що під ним створюється свій мікроклімат, і дерево втрачає загартування.

Лайфхак 3. Металева сітка

Як захистити дерева від гризунів / Фото: pinterest

Якщо у вас достатньо коштів, добре встановити навколо дерев захист у вигляді циліндрів із сітки з дрібними клітинками, щоб не пролізли не лише зайці, а й миші. Таку конструкцію заглиблюють у землю на 10 см, також вона має закрити штамб по всій його висоті.

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Лайфхак 4. Відлякування

Як захистити дерева від гризунів / Фото: pinterest

Для мишей такий метод навряд чи стане в нагоді, а от зайці – тварини полохливі. А тому часто, щоб відвадити їх із ділянки, досить просто розвісити на гілках пакети, що шелестять , або встановити інші предмети, що видають галас і лякають.

Лайфхак 5. Пахкі суміші

Як захистити дерева від гризунів / Фото: pinterest

Також для відлякування зайців можна обмазати штамби та основи гілок пахучою сумішшю, яка їх відлякує . Для цього беруть у рівних частинах глину та свіжий коров'як, розбавляють водою до сметаноподібного стану, додають 50 г креоліну з розрахунку на 10 л води, перемішують та наносять на стовбури. А ось від мишей розведіть 5 г карболки або креоліну в 1 л води і цим розчином просочіть тирсу в приствольних колах.

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