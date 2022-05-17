Какие продукты питания пригодятся для подкормки в огороде

Продукты питания, которые помогут в огороде / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Многие дачники с успехом повторно используют на своих участках продукты питания. И при этом получают двойную пользу – удобряют растения без химии и экономят место в помойном ведре.

Какие продукты питания могут послужить безопасным органическим удобрением , читайте подсказку в нашей статье.

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Как использовать продуктовые отходы: лайфхаки

Компост представляет собой органическое удобрение. Он готовится путем брожения и перегнивания продуктовых отходов в специально отведенном для этого месте, к примеру, на куче или в яме. Это отличная альтернатива выбрасыванию отходов в помойное ведро. Процесс занимает время, зато считается наиболее экономичным и натуральным.

Компостная куча на участке / Фото: pinterest Кожура от овощей и фруктов – настоящий кладезь питательных веществ. Картофельные очистки, кожура от моркови или свеклы, подгнившие овощи и фрукты – все это сгодится для компоста. Также на их основе после измельчения готовят удобрения.

Яблочные очистки – источник питания для растений / Фото: Unsplash Банановая кожура – отличный и совершенно бесплатный источник питательных веществ, который можно применять на участке в виде перегноя, порошка, компостного чая или целиком.

Из банановой кожуры растения получают много питательных веществ / Фото: Pinterest Заварка натурального чая считается хорошей витаминной добавкой в почву. Использованный чай не спешите выбрасывать. Его можно заварить кипятком повторно и использовать для подкормки растений. При этом чай даже не требуется измельчать. Остатки заварного кофе популярны среди огородников в виде удобрения, а кроме того они защищают растения от вредителей, которые не переносят аромат кофе.

Кофейная гуща полезна для растений Недоеденные блюда из риса и макарон, а также других зерновых, хлеба, бобов, соусы, супы, запеканки, яйца и т.д. тоже смогут улучшить качество почвы. Яичные скорлупки – копеечное и в то же время очень ценное натуральное сырье, которое можно применять в качестве удобрения для растений в виде компоста, настоя или порошка.

Яичная скорлупа – отличное удобрение / Фото: Pinterest Масло растительного происхождения , влитое в компостную яму, замедляет процесс разложения.

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