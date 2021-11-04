Казанская икона Божией Матери-2021: значение праздника и эффектные картинки

Казанская икона Божией Матери: картинки и поздравления / Фото: Коллаж: Сегодня
4 ноября – один из дней в году, когда в православной церкви празднуется Казанская икона Божией Матери. Не забудьте поздравить с этим днем родных и близких людей, пожелать им здоровья и благополучия.
Издавна Богородице молились об исцелении от многих болезней, избавлении от бед и пожаров, защите от врагов, а еще женщины просили о суженом, благословении свадьбы, рождении детей и семейном счастье.
В день Казанской иконы Божией Матери мы собрали для вас тематические картинки, яркие открытки, красивые стихи и радостные поздравления в прозе своими словами.
Казанская икона Божьей Матери: поздравления в стихах
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В день иконы святой Богородицы –
Православное празднество светлое,
Пусть желанья скорее исполнятся,
Воплотятся все мысли заветные.
В твоем сердце пусть мудрость поселится,
Помолись пред священной иконою,
И все беды по ветру развеются,
А в душе будут мир и гармония!
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Иконе Божьей Матери Казанской,
Сегодня посвящаем мы мольбы.
От бед, болезней, горя и ненастий,
Ты нас и наших близких защити.
Мы верим в твою силу и заботу,
Молитву нашу в дар себе прими,
Своею нежностью, любовью и заботой,
Всех тех, кто очень просит, одари.
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Пусть проникает силой вечности
В вас Божья мудрость и любовь, и благодать.
Пусть будет больше человечности,
Добро другим стремитесь даровать!
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Сегодня чтим Казанскую икону.
Пусть Богородица хранит тебя.
И колокольным нежным звоном
От счастья пусть поет душа.
Еще желаю я сердечного покоя
И веры крепкой, искренней, большой.
Пусть окружает мир своею красотою
И будет Богородица всегда с тобой.
Красивые поздравления с Казанской иконой Божьей Матери в прозе
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Поздравляю с Днем Казанской иконы Божией Матери! Желаю, чтобы под защитой Богородицы все мы наполнялись мудростью Божией, жили в мире и взаимопонимании, любви и чистой вере. Благоволения судьбы, радости и успеха вам каждый день и всю жизнь!
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С Днем Казанской иконы Божьей Матери! Пусть образ Пречистой Девы сохранит вас от бед, всякого зла и болезней. Желаю мира, тепла, благополучия и здоровья. Пускай Казанская икона станет вашим надежным оберегом!
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Пусть ваши сердца будут согреты молитвами близких, в ваших домах царит благодать и покой, пусть ангелы небесные охраняют вас от недугов, хворей и завистников. Да хранит вас Божья Матерь.
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