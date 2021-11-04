Казанская икона Божией Матери-2021: значение праздника и эффектные картинки

Казанская икона Божией Матери: картинки и поздравления / Фото: Коллаж: Сегодня

4 ноября – один из дней в году, когда в православной церкви празднуется Казанская икона Божией Матери. Не забудьте поздравить с этим днем родных и близких людей, пожелать им здоровья и благополучия.

Издавна Богородице молились об исцелении от многих болезней, избавлении от бед и пожаров, защите от врагов, а еще женщины просили о суженом, благословении свадьбы, рождении детей и семейном счастье.

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В день Казанской иконы Божией Матери мы собрали для вас тематические картинки, яркие открытки, красивые стихи и радостные поздравления в прозе своими словами.

Казанская икона Божьей Матери: поздравления в стихах

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В день иконы святой Богородицы –

Православное празднество светлое,

Пусть желанья скорее исполнятся,

Воплотятся все мысли заветные.



В твоем сердце пусть мудрость поселится,

Помолись пред священной иконою,

И все беды по ветру развеются,

А в душе будут мир и гармония!

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Казанская икона Божией Матери / Фото: Pinterest

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Иконе Божьей Матери Казанской,

Сегодня посвящаем мы мольбы.

От бед, болезней, горя и ненастий,

Ты нас и наших близких защити.



Мы верим в твою силу и заботу,

Молитву нашу в дар себе прими,

Своею нежностью, любовью и заботой,

Всех тех, кто очень просит, одари.

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Казанская икона Божией Матери / Фото: Pinterest

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Пусть проникает силой вечности

В вас Божья мудрость и любовь, и благодать.

Пусть будет больше человечности,

Добро другим стремитесь даровать!

Казанская икона Божией Матери / Фото: Pinterest

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Сегодня чтим Казанскую икону.

Пусть Богородица хранит тебя.

И колокольным нежным звоном

От счастья пусть поет душа.



Еще желаю я сердечного покоя

И веры крепкой, искренней, большой.

Пусть окружает мир своею красотою

И будет Богородица всегда с тобой.

Казанская икона Божией Матери / Фото: Pinterest

Красивые поздравления с Казанской иконой Божьей Матери в прозе

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Поздравляю с Днем Казанской иконы Божией Матери! Желаю, чтобы под защитой Богородицы все мы наполнялись мудростью Божией, жили в мире и взаимопонимании, любви и чистой вере. Благоволения судьбы, радости и успеха вам каждый день и всю жизнь!

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С Днем Казанской иконы Божьей Матери! Пусть образ Пречистой Девы сохранит вас от бед, всякого зла и болезней. Желаю мира, тепла, благополучия и здоровья. Пускай Казанская икона станет вашим надежным оберегом!

Казанская икона Божией Матери / Фото: Pinterest

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Пусть ваши сердца будут согреты молитвами близких, в ваших домах царит благодать и покой, пусть ангелы небесные охраняют вас от недугов, хворей и завистников. Да хранит вас Божья Матерь.

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