Китайский календарь стрижек на октябрь-2021, влияющий на судьбу

Китайский календарь стрижек / Фото: Коллаж: Сегодня

Астрология, как и китайская медицина, основывается на изучении природных циклов. В отличие от западной астрологии, которая считает, что состояние волос и прически зависит от лунного календаря, китайская утверждает, что стрижка влияет не на рост волос, а на жизненные обстоятельства .

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Мы узнали у экспертов киевской "Лаборатории фэн-шуй", как можно предугадать влияние каких-либо манипуляций с волосами на нашу жизнь, в зависимости от года рождения. Оказывается, менять цвет волос можно в любой день, а вот работать ножницами, срезать локоны или укорачивать кончики желательно по китайскому календарю стрижек. Главное правило: делайте это в светлое время суток.

Воздействие стрижки ощущается особенно сильно, если рядом с датой указано животное вашего года рождения . Обстоятельства развиваются в течение недели, а энергия имеет накопительный эффект от стрижки к стрижке. Поэтому рекомендуется выбрать определенное обстоятельство и придерживаться этих дней во время каждого посещения мастера.

Стрижки в октябре-2021 по китайскому календарю

1 октября — ухудшение внешнего вида (влияет на капиллярное кровообращение – глаза и цвет лица), особенно у Тигра и Кролика.

— ухудшение внешнего вида (влияет на капиллярное кровообращение – глаза и цвет лица), особенно у Тигра и Кролика. 2 октября — случайное стечение благоприятных обстоятельств, особенно у Тигра, Кролика, Козы, Обезьяны. При этом нежелательно стричься Крысе, Дракону, Змее.

— случайное стечение благоприятных обстоятельств, особенно у Тигра, Кролика, Козы, Обезьяны. При этом нежелательно стричься Крысе, Дракону, Змее. 3 октября — радостные обстоятельства, особенно у Тигра и Собаки. Нежелательно стричься Змее и Обезьяне.

— радостные обстоятельства, особенно у Тигра и Собаки. Нежелательно стричься Змее и Обезьяне. 4 октября — конфликтные ситуации у Крысы.

— конфликтные ситуации у Крысы. 5 октября — душевные потрясения и упадок сил, особенно у Дракона, Обезьяны, Петуха, Собаки.

— душевные потрясения и упадок сил, особенно у Дракона, Обезьяны, Петуха, Собаки. 6 октября — опасные ситуации и неприятие действий для Тигра, Змеи, Лошади, Собаки, Свиньи.

— опасные ситуации и неприятие действий для Тигра, Змеи, Лошади, Собаки, Свиньи. 7 октября — обстоятельства, негативно влияющие на продолжительность жизни, особенно для Быка, Дракона, Козы, Собаки.

— обстоятельства, негативно влияющие на продолжительность жизни, особенно для Быка, Дракона, Козы, Собаки. 8 октября — конфликты и заболевания у Тигра и Кролика.

— конфликты и заболевания у Тигра и Кролика. 9 октября — финансовый рост, особенно у Быка и Тигра. А вот Крысе и Свинье стричься не рекомендуется.

— финансовый рост, особенно у Быка и Тигра. А вот Крысе и Свинье стричься не рекомендуется. 10 октября — рост силы, укрепление здоровья и повышение продуктивности у Дракона.

— рост силы, укрепление здоровья и повышение продуктивности у Дракона. 11 октября — непредвиденные потери (часто связаны с хитростью и мошенничеством), особенно у Обезьяны.

— непредвиденные потери (часто связаны с хитростью и мошенничеством), особенно у Обезьяны. 12 октября — неприятие действий и незамедлительные последствия, особенно у Кролика, Обезьяны и Петуха.

— неприятие действий и незамедлительные последствия, особенно у Кролика, Обезьяны и Петуха. 13 октября — обстоятельства, благоприятно влияющие на продолжительность жизни, особенно у Крыса, Быка, Дракона, Собаки, Свиньи. А вот Змее и Лошади стричься нежелательно.

— обстоятельства, благоприятно влияющие на продолжительность жизни, особенно у Крыса, Быка, Дракона, Собаки, Свиньи. А вот Змее и Лошади стричься нежелательно. 14 октября — небольшое недомогание, особенно у Быка, Дракона, Лошади, Козы, Собаки.

— небольшое недомогание, особенно у Быка, Дракона, Лошади, Козы, Собаки. 15 октября — радостные обстоятельства, особенно у Змеи, Лошади, Козы, Обезьяны, Петуха. При этом Тигру и Кролику стричься нежелательно.

— радостные обстоятельства, особенно у Змеи, Лошади, Козы, Обезьяны, Петуха. При этом Тигру и Кролику стричься нежелательно. 16 октября — прояснение давно волновавшей ситуации. Восприятие реальности без розовых очков и сгущения темных красок, особенно у Быка, Тигра, Кролика. Для Крысы и Свиньи стрижка принесет ситуации самообмана и ложных ожиданий.

— прояснение давно волновавшей ситуации. Восприятие реальности без розовых очков и сгущения темных красок, особенно у Быка, Тигра, Кролика. Для Крысы и Свиньи стрижка принесет ситуации самообмана и ложных ожиданий. 17 октября — опасные заболевания и обстоятельства, угрожающие здоровью Крысы.

— опасные заболевания и обстоятельства, угрожающие здоровью Крысы. 18 октября — личностный рост, закладывающий фундамент жизненных улучшений у Дракона, Козы и Собаки. При этом Петуха ожидает прокрастинация и бессмысленная суета, влекущая за собой ошибки.

— личностный рост, закладывающий фундамент жизненных улучшений у Дракона, Козы и Собаки. При этом Петуха ожидает прокрастинация и бессмысленная суета, влекущая за собой ошибки. 19 октября — увеличение материальных благ у Крысы, Змеи, Лошади и Свиньи. Обезьяне стричься нежелательно.

— увеличение материальных благ у Крысы, Змеи, Лошади и Свиньи. Обезьяне стричься нежелательно. 20 октября — апатия и упадок жизненных сил, особенно у Крысы, Кролика, Змеи, Лошади, Свиньи.

— апатия и упадок жизненных сил, особенно у Крысы, Кролика, Змеи, Лошади, Свиньи. 21 октября — ухудшение здоровья и жизненных условий у Быка, Дракона, Лошади, Козы, Собаки.

— ухудшение здоровья и жизненных условий у Быка, Дракона, Лошади, Козы, Собаки. 22 октября — ухудшение внешнего вида (нарушение капиллярного кровообращения) у Тигра и Кролика.

— ухудшение внешнего вида (нарушение капиллярного кровообращения) у Тигра и Кролика. 23 октября — финансовые потери у Крысы, Быка, Тигра, Свиньи.

— финансовые потери у Крысы, Быка, Тигра, Свиньи. 24 октября — личностный рост, закладывающий фундамент жизненных улучшений у Крысы и Дракона. При этом нежелательно стричься Петуху, Собаке, Свинье.

— личностный рост, закладывающий фундамент жизненных улучшений у Крысы и Дракона. При этом нежелательно стричься Петуху, Собаке, Свинье. 25 октября — выход за пределы бюджета (нехватка средств на элементарные вещи). От стрижки лучше отказаться независимо от года рождения.

— выход за пределы бюджета (нехватка средств на элементарные вещи). От стрижки лучше отказаться независимо от года рождения. 26 октября — опасное заболевание, особенно для Быка, Лошади, Козы, Обезьяны, Петуха.

— опасное заболевание, особенно для Быка, Лошади, Козы, Обезьяны, Петуха. 27 октября — прогрессирование хронических заболеваний у Змеи и Лошади.

— прогрессирование хронических заболеваний у Змеи и Лошади. 28 октября — финансовый рост у Тигра, Кролика, Обезьяны, Петуха. При этом нежелательно стричься Быку, Дракону, Козе, Собаке.

— финансовый рост у Тигра, Кролика, Обезьяны, Петуха. При этом нежелательно стричься Быку, Дракону, Козе, Собаке. 29 октября — инфекционное заболевание у Быка, Тигра, Кролика, Дракона, Змеи.

— инфекционное заболевание у Быка, Тигра, Кролика, Дракона, Змеи. 30 октября — инфекционное заболевание, особенно у Крысы, Дракона, Змеи, Обезьяны, Свиньи.

— инфекционное заболевание, особенно у Крысы, Дракона, Змеи, Обезьяны, Свиньи. 31 октября — ухудшение внешнего вида (нарушение капиллярного кровообращения) у Дракона, Змеи, Обезьяны.

Общие рекомендации

Стричься только в светлое Время суток. Стрижку желательно проводить после принятия пищи (спустя 2-3 часа). В период болезни, стрижку лучше отложить до выздоровления. Стрижка не рекомендуется в дни Солнцестояний, Равноденствий и Затмений.

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