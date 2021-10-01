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Китайський календар стрижок на жовтень-2021, що впливає на долю

Ольга Козачок
1 жовтня, 17:20
Дізнайтеся, в які дні можна, а коли не варто стригти волосся в жовтні-2021 за китайським календарем для різних знаків східного гороскопу

Китайський календар стрижок / Фото: Колаж: Сьогодні

Астрологія, як і китайська медицина, ґрунтується на вивченні природних циклів. На відміну від західної астрології, яка вважає, що стан волосся і зачіски залежить від місячного календаря, китайська стверджує, що стрижка впливає не на зростання волосся, а на життєві обставини .

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Ми дізналися у експертів київської "Лабораторії фен-шуй", як можна передбачити вплив будь-яких маніпуляцій із волоссям на наше життя, в залежності від року народження. Виявляється, змінювати колір волосся можна в будь-який день, а ось працювати ножицями, зрізати локони або вкорочувати кінчики бажано за китайським календарем стрижок. Головне правило: робіть це в світлий час доби.

Вплив стрижки відчувається особливо сильно, якщо поруч із датою вказано тварину вашого року народження . Обставини розвиваються протягом тижня, а енергія має накопичувальний ефект від стрижки до стрижки. Тому рекомендується вибрати певну обставину і дотримуватися цих днів під час кожного відвідування майстра.

Стрижки в жовтні-2021 за китайським календарем

  • 1 жовтня – погіршення зовнішнього вигляду (впливає на капілярний кровообіг – очі і колір обличчя), особливо у Тигра і Кролика.
  • 2 жовтня – випадковий збіг сприятливих обставин, особливо у Тигра, Кролика, Кози, Мавпи. При цьому небажано стригтися Щуру, Дракону, Змії.
  • 3 жовтня – радісні обставини, особливо у Тигра і Собаки. небажано стригтися Змії і Мавпі.
  • 4 жовтня – конфліктні ситуації у Щура.
  • 5 жовтня – душевні потрясіння і занепад сил, особливо у Дракона, Мавпи, Півня, Собаки.
  • 6 жовтня – небезпечні ситуації і неприйняття дій для Тигра, Змії, Коня, Собаки, Свині.
  • 7 жовтня – обставини, що негативно впливають на тривалість життя, особливо для Бика, Дракона, Кози, Собаки.
  • 8 жовтня – конфлікти і захворювання у Тигра і Кролика.
  • 9 жовтня – фінансове зростання, особливо у Бика і Тигра. А ось Щуру і Свині стригтися не рекомендується.
  • 10 жовтня – зростання сили, зміцнення здоров'я та підвищення продуктивності у Дракона.
  • 11 жовтня – непередбачені втрати (часто пов'язані з хитрістю і шахрайством), особливо у Мавпи.
  • 12 жовтня – неприйняття дій і негайні наслідки, особливо у Кролика, Мавпи і Півня.
  • 13 жовтня – обставини, що сприятливо впливають на тривалість життя, особливо у Щура, Бика, Дракона, Собаки, Свині. А ось Змії і Коню стригтися небажано.
  • 14 жовтня – незначне нездужання, особливо у Бика, Дракона, Коня, Кози, Собаки.
  • 15 жовтня – радісні обставини, особливо у Змії, Коня, Кози, Мавпи, Півня. При цьому Тигру і Кролику стригтися небажано.
  • 16 жовтня – прояснення ситуації, що давно хвилювала. Сприйняття реальності без рожевих окулярів і згущення темних фарб, особливо у Бика, Тигра, Кролика. Для Щура і Свині стрижка принесе ситуації самообману і помилкових очікувань.
  • 17 жовтня – небезпечні захворювання і обставини, що загрожують здоров'ю Щура.
  • 18 жовтня – особистісний ріст, що закладає фундамент життєвих поліпшень у Дракона, Кози і Собаки. При цьому на Півня чекає прокрастинація і безглузда суєта, що тягне за собою помилки.
  • 19 жовтня – збільшення матеріальних благ у Щура, Змії, Коня і Свині. Мавпі стригтися небажано.
  • 20 жовтня – апатія і занепад життєвих сил, особливо у Щура, Кролика, Змії, Коня, Свині.
  • 21 жовтня – погіршення здоров'я і життєвих умов у Бика, Дракона, Коня, Кози, Собаки.
  • 22 жовтня – погіршення зовнішнього вигляду (порушення капілярного кровообігу) у Тигра і Кролика.
  • 23 жовтня – фінансові втрати у Щура, Бика, Тигра, Свині.
  • 24 жовтня – особистісний ріст, що закладає фундамент життєвих поліпшень у Щура і Дракона. При цьому небажано стригтися Півню, Собаці, Свині.
  • 25 жовтня – вихід за межі бюджету (брак коштів на елементарні речі). Від стрижки краще відмовитися незалежно від року народження.
  • 26 жовтня – небезпечне захворювання, особливо для Бика, Коня, Кози, Мавпи, Півня.
  • 27 жовтня – прогресування хронічних захворювань у Змії і Коня.
  • 28 жовтня – фінансове зростання у Тигра, Кролика, Мавпи, Півня. При цьому небажано стригтися Бику, Дракону, Козі, Собаці.
  • 29 жовтня – інфекційне захворювання у Бика, Тигра, Кролика, Дракона, Змії.
  • 30 жовтня – інфекційне захворювання, особливо у Щура, Дракона, Змії, Мавпи, Свині.
  • 31 жовтня – погіршення зовнішнього вигляду (порушення капілярного кровообігу) у Дракона, Змії, Мавпи.

Загальні рекомендації

  1. Стригтися тільки в світлий час доби.
  2. Стрижку бажано проводити після прийняття їжі (через 2-3 години).
  3. У період хвороби, стрижку краще відкласти до одужання.
  4. Стрижка не рекомендується в дні сонцестояння, рівнодення і затемнення.

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