Когда Хэллоуин в 2021 году: точная дата самого страшного праздника

Когда будет Хэллоуин в 2021 году / Фото: Коллаж: Сегодня

Полюбившийся в мире и прижившийся в Украине страшный праздник Хэллоуин традиционно наступит в конце октября. Что это за день, какая у него история, чем он примечателен и какие традиции сохранились до сих пор, читайте в нашей статье.

Когда Хэллоуин в 2021 году

Праздник Хэллоуин ежегодно в Украине и мире отмечается 31 октября . Точнее – праздник нечистой силы наступает в ночь с 31 октября на 1 ноября .

В 2021 году он выпадает на воскресенье , выходной день. Это означает, что веселиться и праздновать народ сможет в свой законный выходной. Главное потом не проспать на работу и успеть принять более-менее божеский вид.

Хэллоуин: история праздника

Хэллоуин успешно перекочевал в наш век еще со времен древних кельтов .

Слово "Хэллоуин" – это сокращение от All-Hallows-Even и в переводе с шотландского означает "Вечер всех святых" . Чего не скажешь, глядя на атрибутику и ритуалы этого сатанинского действа.

Издавна первые дни ноября в католической церкви были посвящены памяти умерших. Так, 1 ноября отмечается День всех Святых, а 2 ноября – День поминовения усопших .

До наших дней в некоторых районах Шотландии и Ирландии сохранились ритуалы успокоения душ умерших, которые проводятся в это время, ночью 31 октября .

Этот день был наделен мистическими свойствами, поскольку люди верили, что души их предков на какое-то время возвращались в свои дома, приводя в наш мир нечистую силу .

Чтобы защититься и напугать ее, люди помещали в окна своих домов различные овощи, в которых вырезали глаза и рот, а внутрь вставляли горящие свечи. Позже из всех овощей осталась тыква, которая стала называться светильником Джека .

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Кстати, главные атрибуты Хэллоуина :

фонарь Джека из тыквы;

костюмы;

оранжевый и черный цвета;

страшные угощения.

В XVI веке у взрослых и детей появилась веселая традиция на Хэллоуин наряжаться в страшные костюмы и ходить по домам, вызывая ужас у хозяев и требуя откупа сладостями: "Trick-or-treating" .

Когда шотландцы и ирландцы переселились в Америку , они привезли с собой традиции празднования Хэллоуина. А позже этот страшный и веселый праздник распространился по всему миру.

В XX веке ритуалы Хэллоуина стали похожи на театрализованные представления, костюмированные шоу, развлекательные аттракционы и гулянья, главная цель которых – напугать и развеселить .

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