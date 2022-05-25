Когда закончится война между Россией и Украиной: прогноз от астролога Анжелы Перл

Как Сатурн влияет на войну в Украине / Фото: unsplash, instagram.com/angelapearlastrology, коллаж: Сегодня

Главный вопрос, который интересует людей в Украине и мире – когда закончится война. Свое видение ситуации озвучила Анжела Перл – известный астролог с 20-летним стажем из Австралии.

Во многом она связывает влияние планеты Сатурн на отношения и обстановку в нашей стране.

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В 2022 году Сатурн трижды проходит в гороскопе Украины по ее Луне. При этом Луна в гороскопе страны символизирует людей.

Т.е. первый раз он уже прошел. Начало войны – это как раз прохождение Сатурна, самый тяжелый период.

Планета Сатурн в астрологии отвечает за порядок, трудолюбие, силу воли, преодоление трудностей. Это планета консерватизма, старой системы, и она расположена в знаке России . В 2022 году Сатурн находится в очень напряженном аспекте с Ураном. Ведь вся военная ситуация началась на противостоянии двух планет – Сатурна и Урана. А Уран – это планета всего нового, молодого, свободного и находится в знаке Украины .

Летом Сатурн разворачивается в июне месяце и будет идти второй раз еще, по этому же положению. Но это будут уже наши наступательные действия. Будут потери, будет сложно, еще будут серьезные бои, но они уже будут выгонять врага с территории Украины. Сатурн разворачивается и пятится назад 5 июня. Т.е. российская армия начнет пятиться назад. Или же они остановятся, начнут окапываться, защищаться – что-то такое, что начнет выталкивать армию агрессора. Это второй период Сатурна.

Далее Анжела Перл называет период в конце августа и сентябрь 2022 года – когда люди начнут возвращаться домой на большую часть территории Украины.

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Третий раз, когда Сатурн будет проходить по этому же положению – это период Нового года и январь. Это последнее его проявление. Скорее всего, там еще возможны какие-то бои. Противостояние Сатурна и Урана заканчивается только в марте месяце – в районе 8 марта.

По мнению астролога, именно в марте будущего года в нашей стране кардинально изменится ситуация. Будет возможно подписание каких-то документов, похожих на мирный договор или даже на капитуляцию агрессора. Главное, что напряжение и противостояние распадется.

Смотрите видео прогноза по войне в Украине от астролога Анжелы Перл:

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