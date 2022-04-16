16 апреля: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

Лазарева суббота, День окружающей среды Украины – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 16 апреля.

16 апреля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 16 апреля 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 16 апреля

Всемирный день голоса (World Voice Day) – праздник посвящен феномену голоса и его роли в жизни людей, позволяющей общаться, выражать эмоции и чувства, радовать красотой звучания. День проводится с конца 1990-х годов по инициативе Американской Академии отоларингологии.

– праздник посвящен феномену голоса и его роли в жизни людей, позволяющей общаться, выражать эмоции и чувства, радовать красотой звучания. День проводится с конца 1990-х годов по инициативе Американской Академии отоларингологии. Международный день цирка (World Circus Day) – профессиональный праздник мастеров и любителей циркового искусства проводится в третью субботу апреля. День был учрежден в 2009 году по инициативе Европейской цирковой ассоциации и Всемирной федерации цирка.

– профессиональный праздник мастеров и любителей циркового искусства проводится в третью субботу апреля. День был учрежден в 2009 году по инициативе Европейской цирковой ассоциации и Всемирной федерации цирка. День окружающей среды Украины – экологический праздник, который отмечается в третью субботу апреля, начиная с 1999 года с целью привлечь граждан к благоустройству и озеленению территорий.

Именинники 16 апреля

День ангела сегодня отмечают: Никита, Мартин, Феодосия.

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Какой сегодня церковный праздник

16 апреля в православной церкви отмечается Лазарева суббота в честь Воскрешения праведного Лазаря. Чтится память преподобного Никиты, исповедника, игумена обители Мидикийской, мученицы Феодосии, девы, преподобного Илирика, мучеников Елпидифора, Дия, Вифония и Галика. Празднование Иконы Божией Матери "Неувядаемый цвет".

Народный праздник

В народе 16 апреля почитался Никита Водопол. Середина весны обычно сопровождалась большим разливом рек, который мог затопить все, что попадалось ему на пути. Люди верили, что в это время просыпался водяной, а потому пытались его задобрить, угощая хлебом или кашей. Также праздновалась Лазарева суббота, в честь которой разрешалось послабление поста: можно есть рыбью икру, растительное масло и красное вино. В Лазареву субботу люди ломали вербовые ветки для Вербного воскресенья и хлестали друг друга, чтобы прибавилось здоровье.

Приметы на 16 апреля

в Лазареву субботу нельзя ругаться и желать кому-то зла;

под запретом грязная домашняя работа: строительство, ремонт, огород, стирка, уборка, шитье;

ветер после обеда – лето будет урожайным и дождливым;

дождливый день – к плохой рыбалке;

нельзя ничего обещать в этот день.

Интересные и важные события в Украине и мире 16 апреля

1632 – основана Киево-Могилянская академия.

1710 – Запорожским гетманом избран Филипп Орлик.

1964 – американка Джеральдина Мок стала первой женщиной, совершившей полет вокруг Земного шара.

1995 – начал действовать телефонный международный код 380, который Украина первой получила среди стран бывшего СССР.

Кто родился 16 апреля

1841 – Христина Алчевская, украинский педагог, организатор народного образования.

1889 – Чарли Чаплин, английский и американский киноактер, режиссер, сценарист, композитор, продюсер.

1924 – Генри Манчини, американский кинокомпозитор и дирижер,

1944 – Деннис Рассел Дэвис, американский дирижер и пианист.

1971 – Селена, американская певица, автор песен, модель, актриса.

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