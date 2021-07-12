Красивые поздравления с днем Петра и Павла: открытки, стихи и смс

Поздравления и картинки с праздником Петра и Павла / Фото: Pixabay
Очередной летний церковный праздник Петра и Павла-2021 мы отмечаем сегодня, 12 июля. Этот день посвящен славным и всехвальным первоверховным апостолам Петру и Павлу.
А мы недавно путешествовали за пределами Киева на электрокаре Jaguar и посетили самые инстаграмные места, о которых рассказали здесь.
Также читайте календарь летних лайфхаков, чтобы провести лето, о котором мечтали.
Читайте также: Праздник Петра и Павла-2021: что ни в коем случае нельзя делать
Не забудьте поздравить с праздником Петра и Павла всех друзей, родных и близких. А мы подготовили для вас лучшие пожелания, добрые стихи и красивые открытки с праздником Петра и Павла-2021.
Лучшие открытки с днем Петра и Павла / Фото: bonnycards
Красивые поздравления с Петром и Павлом в стихах
***
Пускай в День Павла и Петра
Пошлет вам Бог благословение,
Здоровья, мира и добра,
Любви, тепла и вдохновения!
Пускай святые принесут
В вашу семью любовь и лад!
А в дом – достаток и уют,
Чтоб счастьем каждый был богат!
Эффектные картинки с праздником Петра и Павла / Фото: bonnycards
Искреннее поздравление с праздником Петра и Павла в прозе
***
В день святых апостолов Петра и Павла желаю веры и бодрости духа. Пусть ваши молитвы и самые сокровенные желания будут услышаны! Здоровья и мира вам и вашим семьям!
Поздравительные открытки Петра и Павла / Фото: bonnycards
Добрые поздравления с днем Петра и Павла в смс
***
В День святых Петра и Павла
Я хочу вам пожелать:
Пусть в душе огромной вашей
Будет Божья благодать.
Пусть апостолы святые
Покровительство дают,
От влияния плохого
Вас надежно сберегут.
Поздравительные открытки в праздник Петра и Павла / Фото: bonnycards
Душевное поздравление с праздником Петра и Павла своими словами
***
В День Петра и Павла задумайтесь обо всем светлом, добром и радостном, что вас окружает. Делитесь с близкими людьми теплом своей души, верой в Бога и благими поступками. Пусть вокруг вас будут только искренние люди, готовые озарить светом и любовью вашу жизнь.
Красивые открытки и картинки Петра и Павла / Фото: bonnycards
Короткое смс поздравление в день Петра и Павла
***
С Днем апостолов святых —
Павла и Петра!
Вам желаю благ простых —
Радости, добра.
Вера пусть в сердцах живет,
Украшая мир.
А в душе любовь цветет,
Как весной жасмин!
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2021 года в Украине.