Красиві привітання з днем Петра і Павла: листівки, вірші та смс

Надсилайте красиві листівки і привітання з днем Петра і Павла

Привітання і картинки зі святом Петра і Павла / Фото: Сьогодні

Чергове літнє церковне свято Петра і Павла-2021 ми відзначаємо сьогодні, 12 липня. Цей день присвячений славним і всехвальним першоверховним апостолам Петру і Павлу.

Ми нещодавно подорожували за межами Києва електрокаром Jaguar і відвідали найінстаграмніші місця, про які розповіли тут.

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Не забудьте привітати зі святом Петра і Павла всіх друзів, рідних і близьких. А ми підготували для вас найкращі побажання, добрі вірші та красиві листівки зі святом Петра і Павла-2021.

Лучшие открытки с днем ​​Петра и Павла / Фото: bonnycards

Красиві привітання з Петром і Павлом у віршах

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Пускай в День Павла и Петра

Пошлет вам Бог благословение,

Здоровья, мира и добра,

Любви, тепла и вдохновения!

Пускай святые принесут

В вашу семью любовь и лад!

А в дом – достаток и уют,

Чтоб счастьем каждый был богат!

Эффектные картинки с праздником Петра и Павла / Фото: bonnycards

Щирі привітання зі святом Петра і Павла у прозі

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У день святих апостолів Петра і Павла бажаю віри і бадьорості духу. Нехай ваші молитви і найпотаємніші бажання будуть почуті! Здоров'я та миру вам і вашим родинам!

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Поздравительные открытки Петра и Павла / Фото: bonnycards

Добрі привітання з днем ​​Петра і Павла в смс

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В День святых Петра и Павла

Я хочу вам пожелать:

Пусть в душе огромной вашей

Будет Божья благодать.

Пусть апостолы святые

Покровительство дают,

От влияния плохого

Вас надежно сберегут.





Поздравительные открытки в праздник Петра и Павла / Фото: bonnycards

Душевні привітання зі святом Петра і Павла своїми словами

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У День Петра і Павла задумайтеся про все світле, добре і радісне, що вас оточує. Діліться з близькими людьми теплом своєї душі, вірою в Бога і благими вчинками. Нехай навколо вас будуть тільки щирі люди, готові осяяти світлом і любов'ю ваше життя.

Красивые открытки и картинки Петра и Павла / Фото: bonnycards

Коротке смс привітання в день Петра і Павла

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С Днем апостолов святых —

Павла и Петра!

Вам желаю благ простых —

Радости, добра.



Вера пусть в сердцах живет,

Украшая мир.

А в душе любовь цветет,

Как весной жасмин!

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у липні 2021 року в Україні.