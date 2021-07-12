Красиві привітання з днем Петра і Павла: листівки, вірші та смс

Привітання і картинки зі святом Петра і Павла / Фото: Сьогодні
Чергове літнє церковне свято Петра і Павла-2021 ми відзначаємо сьогодні, 12 липня. Цей день присвячений славним і всехвальним першоверховним апостолам Петру і Павлу.
Ми нещодавно подорожували за межами Києва електрокаром Jaguar і відвідали найінстаграмніші місця, про які розповіли тут.
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Не забудьте привітати зі святом Петра і Павла всіх друзів, рідних і близьких. А ми підготували для вас найкращі побажання, добрі вірші та красиві листівки зі святом Петра і Павла-2021.
Лучшие открытки с днем Петра и Павла / Фото: bonnycards
Красиві привітання з Петром і Павлом у віршах
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Пускай в День Павла и Петра
Пошлет вам Бог благословение,
Здоровья, мира и добра,
Любви, тепла и вдохновения!
Пускай святые принесут
В вашу семью любовь и лад!
А в дом – достаток и уют,
Чтоб счастьем каждый был богат!
Эффектные картинки с праздником Петра и Павла / Фото: bonnycards
Щирі привітання зі святом Петра і Павла у прозі
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У день святих апостолів Петра і Павла бажаю віри і бадьорості духу. Нехай ваші молитви і найпотаємніші бажання будуть почуті! Здоров'я та миру вам і вашим родинам!
Поздравительные открытки Петра и Павла / Фото: bonnycards
Добрі привітання з днем Петра і Павла в смс
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В День святых Петра и Павла
Я хочу вам пожелать:
Пусть в душе огромной вашей
Будет Божья благодать.
Пусть апостолы святые
Покровительство дают,
От влияния плохого
Вас надежно сберегут.
Поздравительные открытки в праздник Петра и Павла / Фото: bonnycards
Душевні привітання зі святом Петра і Павла своїми словами
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У День Петра і Павла задумайтеся про все світле, добре і радісне, що вас оточує. Діліться з близькими людьми теплом своєї душі, вірою в Бога і благими вчинками. Нехай навколо вас будуть тільки щирі люди, готові осяяти світлом і любов'ю ваше життя.
Красивые открытки и картинки Петра и Павла / Фото: bonnycards
Коротке смс привітання в день Петра і Павла
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С Днем апостолов святых —
Павла и Петра!
Вам желаю благ простых —
Радости, добра.
Вера пусть в сердцах живет,
Украшая мир.
А в душе любовь цветет,
Как весной жасмин!
Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у липні 2021 року в Україні.