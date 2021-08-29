Лунный календарь на неделю 30 августа – 5 сентября 2021 года

Какой сегодня лунный день / Фото: Коллаж: Сегодня

Подробный лунный календарь на конец августа – начало сентября 2021 года расскажет вам о фазах Луны и знаках зодиака, в которых она пребывает, а также характеристике каждого лунного дня.

Как Луна влияет на нашу жизнь, какие дни считаются удачными для важных дел, а когда лучше отказаться от серьезных мероприятий, узнайте из лунного календаря на период 30 августа – 5 сентября 2021 года.

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Лунный календарь по дням на неделю 30 августа – 5 сентября 2021 года

30 августа, понедельник – 23-й лунный день

Луна находится в знаке Близнецы. Фаза Луны – последняя четверть в 10:14. Тяжелый агрессивный день, когда желательно сдерживать свои эмоции.

31 августа, вторник – 24-й лунный день.

Луна находится в знаке Близнецы. Фаза Луны – последняя четверть. День мудрости и силы, когда благоприятно заниматься новыми делами.

1 сентября, среда – 24-й лунный день.

Луна находится в знаке Рак. Фаза Луны – последняя четверть. День разума и силы, подходящий для обновления.

2 сентября, четверг – 25-й лунный день

Луна находится в знаке Рак. Фаза Луны – последняя четверть. Размеренный пассивный день, который лучше провести в покое и уединении.

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3 сентября, пятница – 26-й лунный день

Луна находится в знаке Лев. Фаза Луны – последняя четверть. Суетливый и скандальный день, когда лучше помолчать и не злословить.

4 сентября, суббота – 27-й лунный день

Луна находится в знаке Лев. Фаза Луны – последняя четверть. День, когда стоит прислушиваться к своей интуиции, а также благоприятно получать новые знания.

5 сентября, воскресенье – 28-й лунный день

Луна находится в знаке Лев. Фаза Луны – последняя четверть. Благоприятный и очищающий день, когда человек находится в гармонии с собой и окружающим миром.

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