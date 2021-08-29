Місячний календар на тиждень 30 серпня – 5 вересня 2021 року

Який сьогодні день місяця / Фото: Колаж: Сьогодні

Докладний місячний календар на кінець серпня – початок вересня 2021 року розповість вам про фази Місяця і знаки зодіаку, в яких він перебуває, а також характеристику кожного місячного дня.

Як Місяць впливає на наше життя, які дні вважаються вдалими для важливих справ, а коли краще відмовитися від серйозних заходів, дізнайтеся з місячного календаря на період 30 серпня – 5 вересня 2021 року.

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Місячний календар по днях на тиждень 30 серпня – 5 вересня 2021 року

30 серпня, понеділок – 23-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Близнята. Фаза Місяця – остання чверть о 10:14. Важкий агресивний день, коли бажано стримувати свої емоції.

31 серпня, вівторок – 24-й місячний день.

Місяць перебуває в знаку Близнята. Фаза Місяця – остання чверть. День мудрості і сили, коли сприятливо займатися новими справами.

1 вересня, середа – 24-й місячний день.

Місяць перебуває в знаку Рак. Фаза Місяця – остання чверть. День розуму і сили, відповідний для оновлення.

2 вересня, четвер – 25-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Рак. Фаза Місяця – остання чверть. Розмірений пасивний день, який краще провести у спокої і на самоті.

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3 вересня, п'ятниця – 26-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Лев. Фаза Місяця – остання чверть. Метушливий і скандальний день, коли краще помовчати і не злословити.

4 вересня, субота – 27-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Лев. Фаза Місяця – остання чверть. День, коли варто прислухатися до своєї інтуїції, а також сприятливо отримувати нові знання.

5 вересня, неділя – 28-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Лев. Фаза Місяця – остання чверть. Сприятливий і очищающий день, коли людина знаходиться в гармонії з собою і навколишнім світом.

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