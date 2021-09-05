Лунный календарь на неделю 6-12 сентября 2021 года

Какой сегодня лунный день / Фото: Коллаж: Сегодня

Подробный лунный календарь на начало сентября 2021 года расскажет вам о фазах Луны и знаках зодиака, в которых она пребывает, а также характеристике каждого лунного дня.

Как Луна влияет на нашу жизнь, какие дни считаются удачными для важных дел, а когда лучше отказаться от серьезных мероприятий, узнайте из лунного календаря на период 6-12 сентября 2021 года.

Лунный календарь по дням на неделю 6-12 сентября 2021 года

6 сентября, понедельник – 29-й лунный день

Луна находится в знаке Дева. Фаза Луны – последняя четверть. Чрезвычайно опасный период, когда ночь безлунна, и активизируются темные силы.

7 сентября, вторник – 2-й лунный день

Луна находится в знаке Дева. Фаза Луны – новолуние в 3:53. День благоприятный для выжидания и накопления сил на новые свершения.

8 сентября, среда – 3-й лунный день

Луна находится в знаке Весы. Фаза Луны – новолуние. День активных действий, все задуманное ранее получится реализовать без проблем.

9 сентября, четверг – 4-й лунный день

Луна находится в знаке Весы. Фаза Луны – новолуние. День грехопадения, когда легко поддаться соблазнам, о которых вскоре пожалеете.

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10 сентября, пятница – 5-й лунный день.

Луна находится в знаке Скорпион. Фаза Луны – новолуние. День творчества, реализации задуманного и получения знаний.

11 сентября, суббота – 6-й лунный день.

Луна находится в знаке Скорпион. Фаза Луны – новолуние. День уединения и смирения, когда противопоказано жаловаться на жизнь и обстоятельства.

12 сентября, воскресенье – 7-й лунный день.

Луна находится в знаке Стрелец. Фаза Луны – новолуние. Провокационный день, не поддавайтесь желанию говорить лишнее и совершать необдуманные поступки.

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