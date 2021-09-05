Місячний календар на тиждень 6-12 вересня 2021 року

Який сьогодні день місяця / Фото: Колаж: Сьогодні

Докладний місячний календар на початок вересня 2021 року розповість вам про фази Місяця і знаки зодіаку, в яких він перебуває, а також характеристику кожного місячного дня.

Як Місяць впливає на наше життя, які дні вважаються вдалими для важливих справ, а коли краще відмовитися від серйозних заходів, дізнайтеся з місячного календаря на період 6-12 вересня 2021 року.

Місячний календар по днях на тиждень 6-12 вересня 2021 року

6 вересня, понеділок – 29-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Діва. Фаза Місяця – остання чверть. Надзвичайно небезпечний період, коли ніч безмісячна, і активізуються темні сили.

7 вересня, вівторок – 2-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Діва. Фаза Місяця – молодик о 3:53. День сприятливий для вичікування і накопичення сил на нові звершення.

8 вересня, середа – 3-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Терези. Фаза Місяця – молодик. День активних дій, все задумане раніше вийде реалізувати без проблем.

9 вересня, четвер – 4-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Терези. Фаза Місяця – молодик. День гріхопадіння, коли легко піддатися спокусам, про які незабаром пошкодуєте.

Реклама

10 вересня, п'ятниця – 5-й місячний день.

Місяць перебуває в знаку Скорпіон. Фаза Місяця – молодик. День творчості, реалізації задуманого й отримання знань.

11 вересня, субота – 6-й місячний день.

Місяць перебуває в знаку Скорпіон. Фаза Місяця – молодик. День самоти і смирення, коли протипоказано скаржитися на життя і обставини.

12 вересня, неділя – 7-й місячний день.

Місяць перебуває в знаку Стрілець. Фаза Місяця – молодик. Провокаційний день, не піддавайтеся бажанням говорити зайве і здійснювати необдумані вчинки.

Дивіться відеогороскоп на 2021 рік :

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у вересні 2021 року в Україні.