Лунный календарь окрашивания волос на июнь 2022 года

Лунный календарь окрашивания волос / Фото: Коллаж: Сегодня
Когда можно красить волосы по лунному календарю в июне 2022 года, чтобы смена имиджа вас порадовала, привлекла восхищенные взгляды окружающих, принесла успех и здоровье? Какие дни будут не подходящими для окрашивания локонов , потому что их внешний вид и здоровье может ухудшиться?
Смотрите подробный лунный календарь окрашивания волос на каждый день июня 2022 года и выбирайте лучшие дни для обновления имиджа.
Лунный календарь на июнь-2022: когда можно и нельзя красить волосы
1 июня – 3 лунный день. Окрашивание волос по лунному календарю в этот день нежелательно, т.к. вы рискуете ухудшить здоровье своих локонов.
2 июня – 4 лунный день. Лунный календарь для окрашивания волос советует не искать новые оттенки, а сохранить свой прежний цвет.
3 июня – 5 лунный день. Выбирайте для окрашивания светлые тона – этот цвет принесет удовольствие и приятное общение.
4 июня – 6 лунный день. По лунному календарю окрашивания волос это негативный период для смены имиджа.
5 июня – 7 лунный день. Благоприятный день для окрашивания волос, придающий силы и уверенность в себе.
6 июня – 8 лунный день. Сегодня не стоит вмешиваться в изменение внешнего вида и цвета волос, лучше оставьте все как есть.
7 июня – 9 лунный день. Выбирайте естественные оттенки для окрашивания волос, это способствует их оздоровлению.
8 июня – 10 лунный день. Для смены имиджа подойдут исключительно натуральные средства, и не используйте химию на волосах.
9 июня – 11 лунный день. Нейтральный день для изменения цвета волос, можно безболезненно подкрасить отросшие корни.
10 июня – 12 лунный день. Согласно календарю окрашивания волос, этот день подходит для темных оттенков, которые привлекут финансовую удачу.
11 июня – 13 лунный день. Кардинальная смена цвета шевелюры привлечет к вам интерес противоположного пола.
12 июня – 14 лунный день. Хороший день для ухода за волосами, но красить их не стоит, чтобы не навредить.
13 июня – 15 лунный день. Не стоит слишком отходить от своего цвета волос, в этом случае результат окрашивания вас порадует.
14 июня – 16 лунный день. Нейтральный период для окрашивания волос, можно замаскировать отросшие корни.
15 июня – 17 лунный день. Хороший день для окрашивания в желаемый цвет и тонирования волос, вы останетесь довольны.
16 июня – 18 лунный день. Яркие оттенки волос поднимут вам настроение и помогут найти общий язык с окружающими.
17 июня – 18 лунный день. Подходящий день для окрашивания в яркие тона, вы останетесь довольны результатом.
18 июня – 19 лунный день. День подходит для экспериментов с цветом, волосы будут долго оставаться здоровыми и сияющими.
19 июня – 20 лунный день. Красить волосы лучше в естественные цвета, что благоприятно отразится на развитии бизнеса.
20 июня – 21 лунный день. Неподходящий день для смены цвета, особенно химическими средствами.
21 июня – 22 лунный день. Не стоит красить волосы сегодня, если не хотите неприятных перемен, или же остановитесь на родном цвете.
22 июня – 23 лунный день. Неподходящий день для манипуляций с волосами, лучше перенесите окрашивание на другой период.
23 июня – 24 лунный день. Сегодня хорошо выбирать тона, темнее вашего, это принесет прибыль и выгодные предложения.
24 июня – 25 лунный день. Неподходящий день для окрашивания волос, лучше заняться их оздоровлением.
25 июня – 26 лунный день. Лучше всего выбрать для волос натуральные оттенки, вы останетесь довольны внешним видом.
26 июня – 27 лунный день. Вполне удачно пройдет окрашивание и тонирование волос, не бойтесь использовать новые цвета.
27 июня – 28 лунный день. Неплохой период для окрашивания, для спокойного настроения выбирайте спокойные оттенки.
28 июня – 29 лунный день. Сегодня нежелательно красить волосы, чтобы избежать финансовых проблем.
29 июня – 30, 1 лунный день. Смена цвета волос на стыке лунных дней может принести проблемы и отвлечь от важных дел.
30 июня – 2 лунный день. Лунный календарь окрашивания волос на сегодня рекомендует остановить выбор на естественных цветах.
Узнайте также, как можно просто и безболезненно удалить жвачку с волос. А еще мы рассказывали, как и чем лучше всего отмыть краску для волос с кожи и ногтей.