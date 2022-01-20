Лунный календарь стрижек на февраль-2022

Лунный календарь стрижек: когда лучше всего менять прическу / Фото: Коллаж: Сегодня

Когда можно стричься в феврале 2022 года, согласно лунному календарю, чтобы ваша шевелюра блистала здоровьем и красотой, а прическа приносила радость? В какие дни февраля не стоит посещать парикмахерскую? Смотрите подробный лунный календарь для стрижки волос в феврале-2022 и планируйте свой поход в салон.

Лунный календарь на февраль-2022: когда стричь волосы

1 февраля – 1, 2 лунный день. Лунный календарь стрижек на сегодня не советует обрезать волосы в фазу новолуния.

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Когда стричь волосы / Фото: pinterest

2 февраля – 3 лунный день. Стрижка волос по лунному календарю в этот день будет способствовать росту и раскрытию внутренних потенциалов.

3 февраля – 4 лунный день. Лунный календарь для стрижек предостерегает от любых манипуляций с волосами сегодня, что чревато плохим самочувствием.

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4 февраля – 5 лунный день. Период, когда можно стричь волосы и даже экспериментировать со своей внешностью – вы останетесь довольны.

5 февраля – 6 лунный день. Благоприятный период в лунном календаре для стрижки волос, придающий силы.

Когда стричь волосы / Фото: pinterest

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6 февраля – 7 лунный день. Время, когда лучше стричь волосы, чтобы получить финансовое благополучие.

7 февраля – 8 лунный день. Сегодня не рекомендуется стричь волосы, иначе вы можете навлечь проблемы на бизнес.

8 февраля – 9 лунный день. Совершенно неподходящий день для укорачивания волос, привлекающий негативную энергетику.

9 февраля – 10 лунный день. Лунный календарь для стрижки указывает, что можно слегка укоротить челку или кончики волос.

10 февраля – 11 лунный день. Откажитесь от идеи укоротить волосы, потому что день чреват плохим самочувствием.

11 февраля – 12 лунный день. Это день, когда нужно стричь волосы, чтобы укрепить и оздоровить ослабленную шевелюру.

12 февраля – 13 лунный день. Благоприятный день для укорачивания волос, вы будете довольны результатом и получите заряд позитива.

Когда стричь волосы / Фото: pinterest

13 февраля – 14 лунный день. Хороший период, чтобы изменить свой внешний вид, постричь волосы и сделать новую прическу.

14 февраля – 15 лунный день. Стрижка сегодняшнего дня может вас расстроить и испортить настроение.

15 февраля – 16 лунный день. Обрезая волосы в этот день, вы уменьшаете свои шансы на достижение успеха.

16 февраля – 17 лунный день. Неподходящий день для укорачивания волос, стрижка вызовет разногласия в семье.

17 февраля – 18 лунный день. Нейтральный период для изменения длины волос, смена прически вам не навредит.

18 февраля – 19 лунный день. Сегодня не стоит стричься коротко, а вот освежить кончики локонов будет полезно.

19 февраля – 20 лунный день. Не стригитесь в этот день, смена прически может спровоцировать болезнь.

Когда стричь волосы / Фото: pinterest

20 февраля – 21 лунный день. Ваша прическа привлечет внимание противоположного пола и укрепит партнерские связи.

21 февраля – 22 лунный день. Сегодня не нужно чересчур укорачивать волосы, иначе вы укоротите свою удачу.

22 февраля – 22 лунный день. Результат короткой стрижки вас не порадует, а вот энергию и деньги отнимет.

23 февраля – 23 лунный день. Совершенно неподходящий день для манипуляций с волосами, приводящий к неприятностям.

24 февраля – 24 лунный день. Сегодня не нужно стричь волосы, лучше займитесь их оздоровлением.

25 февраля – 25 лунный день. После сегодняшних манипуляций и стрижки волосы будут непослушными.

26 февраля – 26 лунный день. Сегодня не самый лучший день для стрижки, вы рискуете подпортить здоровье своих волос.

Когда стричь волосы / Фото: pinterest

27 февраля – 27 лунный день. Хорошее время, когда стричь волосы по лунному календарю рекомендуется для полной смены вашего имиджа.

28 февраля – 28 лунный день. Неудачный день для укорачивания волос, вы рискуете вместе с локонами укоротить и свою удачу.

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