Місячний календар стрижок на лютий-2022

Місячний календар стрижок: коли найкраще міняти зачіску / Фото: Колаж: Сьогодні

Коли можна стригтися у лютому 2022 року, згідно з місячним календарем, щоб ваша шевелюра сяяла здоров'ям і красою, а зачіска приносила радість? У які дні не варто відвідувати перукарню? Дивіться детальний місячний календар для стрижки волосся та плануйте свій похід до салону.

Місячний календар на лютий-2022: коли стригти волосся

1 лютого – 1, 2 місячний день. Місячний календар стрижок на сьогодні не радить обрізати волосся у фазу молодика.

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Коли стригти волосся / Фото: pinterest

2 лютого - 3 місячний день. Стрижка волосся за місячним календарем цього дня сприятиме зростанню та розкриттю внутрішніх потенціалів.

3 лютого – 4 місячний день. Місячний календар для стрижок застерігає від будь-яких маніпуляцій із волоссям сьогодні, що загрожує поганим самопочуттям.

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4 лютого – 5 місячний день. Період, коли можна стригти волосся та навіть експериментувати зі своєю зовнішністю – ви залишитеся задоволені.

5 лютого – 6 місячний день. Сприятливий період у місячному календарі для стрижки волосся, що надає сили.

Коли стригти волосся / Фото: pinterest

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6 лютого – 7 місячний день. Час, коли краще стригти волосся, щоб отримати фінансове благополуччя.

7 лютого – 8 місячний день. Сьогодні не рекомендується стригти волосся, інакше ви можете викликати проблеми у бізнесі.

8 лютого – 9 місячний день абсолютно не відповідає тому, щоб відрізати волосся. Притягується негативна енергетика

9 лютого – 10 місячний день. Місячний календар для стрижки вказує, що можна трохи вкоротити чубок або кінчики волосся.

10 лютого – 11 місячний день. Відмовтеся від ідеї підрізати волосся, тому що день віщує погане самопочуття.

11 лютого – 12 місячний день. Це день, коли потрібно стригти волосся, щоб зміцнити та оздоровити ослаблену шевелюру.

12 лютого – 13 місячний день. Сприятливий день для укорочення волосся, ви будете задоволені результатом та отримаєте заряд позитиву.

Коли стригти волосся / Фото: pinterest

13 лютого – 14 місячний день. Гарний період, щоб змінити свою зовнішність, постригти волосся і зробити нову зачіску.

14 лютого – 15 місячний день. Стрижка в цей день може вас засмутити і зіпсувати настрій.

15 лютого – 16 місячний день. Підрізаючи волосся цього дня, ви зменшуєте свої шанси на досягнення успіху.

16 лютого – 17 місячний день. Неможна підрізати волосся, стрижка викличе розбіжності у сім'ї.

17 лютого – 18 місячний день. Нейтральний період для зміни довжини волосся, зміна зачіски вам не зашкодить.

18 лютого – 19 місячний день. Сьогодні не варто стригтися коротко, а ось освіжити кінчики локонів буде корисно.

19 лютого – 20 місячний день. Не стрижіться цього дня, зміна зачіски може призвести до хвороби.

Коли стригти волосся / Фото: pinterest

20 лютого – 21 місячний день. Ваша зачіска приверне увагу протилежної статі та зміцнить партнерські зв'язки.

21 лютого – 22 місячний день. Сьогодні не потрібно надто вкорочувати волосся, інакше ви вкоротите свій успіх.

22 лютого – 22 місячний день. Результат короткої стрижки вас не порадує, а ось енергію та гроші забере.

23 лютого – 23 місячний день. Неварто проводити маніпуляції з волоссям, це може призвести до неприємностей.

24 лютого – 24 місячний день. Сьогодні не потрібно стригти волосся, краще займіться його оздоровленням.

25 лютого – 25 місячний день. Після сьогоднішніх маніпуляцій та стрижки волосся буде неслухняним.

26 лютого – 26 місячний день. Сьогодні не найкращий день для стрижки, ви ризикуєте зіпсувати здоров'я свого волосся.

Коли стригти волосся / Фото: pinterest

27 лютого – 27 місячний день. Гарний час, коли стригти волосся за місячним календарем рекомендується для повної зміни вашого іміджу.

28 лютого – 28 місячний день. Невдалий день для вкорочування волосся, ви ризикуєте разом із локонами вкоротити і свою удачу.

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